El reparto de 'Glee' recuerda a Naya Rivera por una causa benéfica

Aunque la Navidad por lo general trae mucha alegría a las casas, también es una época donde se recuerda a aquellas personas que ya no están. Esto es lo que le ha ocurrido al elenco de 'Glee'. Los intérpretes de la serie han querido hacer un homenaje a su compañera, Naya Rivera, quien perdió la vida el pasado mes de julio en un accidente. Dianna Agron, Jane Lynch, Chris Colfer, Heather Morris, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Matthew Morrison, Darren Criss, entre otros, se han unido para recaudar fondos para una organización benéfica ligada a su amiga.

With a huge thank you and a lot of humility, we're grateful to be the beneficiary of this incredible campaign created by her friends and family to honor the memory of Naya Rivera. Thank you to Naya's fans who have been supporting us these past months. https://t.co/ICPT8XgWLx pic.twitter.com/J3Irc5GIIJ