Atresplayer Premium irrumpirá en 2022 estrenando una nueva serie original. Siguiendo los pasos del anterior arranque de año, que estuvo emparedado entre las dos entregas de 'FoQ: El reencuentro', la resaca de la próxima Nochevieja quedará aligerada con el debut de 'Señor, dame paciencia', la comedia basada en la película que vio la luz en 2017 y que amasó una imponente recaudación de casi 7 millones de euros.

Jordi Sánchez en 'Señor, dame paciencia'

Casi un lustro después de aquel gran rendimiento en las salas de cine, el concepto da el salto a la televisión el 2 de enero de 2022. Ese día arrancará la emisión de esta producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y DLO Producciones, dando el pistoletazo de salida a un año que se antoja muy atractivo para los usuarios de Atresplayer, que también podrán ir descubriendo otros títulos como 'La edad de la ira' o 'La novia gitana'.

Más adelante, 'Señor, dame paciencia' también se verá en el prime time de Antena 3, aunque antes tendrá que pasar su periodo de exclusividad en el terreno del streaming. Ahí, en Atresplayer, se verán primero los ocho episodios de esta propuesta, que ha sido creada por Juan Ramón Ruiz de Somavía y Benjamín Herranz. Por su parte, Sonia Pastor, Sergio V. Santisteban, Paula López Cuervo y Jorge López del Pino integran el equipo de guionistas y Jacobo Martos, Miguel Albaladejo y Juanma R. Pachón dirigen al elenco formado por Jordi Sánchez, Silvia Abril, Adam Jezierski, Félix Gómez, Carol Rovira, Carlos Librado y Norma Ruiz.

Choque generacional

El protagonista de la serie es Gregorio, un patriarca ultraconservador y, por ende, reticente al cambio, que pierde su trabajo y su casa tras la muerte de su esposa. Su hundimiento financiero le obliga a depender de sus hijos, que se van turnando la custodia de su padre, quien no llevará demasiado bien tener que lidiar con las realidades de sus herederos. Además, por si no tuviera suficiente con esa bofetada generacional, Gregorio sufrirá las reprimendas del fantasma de su mujer, que no tolerará su actitud retrógrada.