La convivencia entre distintas generaciones no es nada fácil, y mucho menos cuando se ha vivido siempre bajo el mismo techo. Esta es la situación que 'Señor, dame paciencia', la nueva comedia del catálogo de Atresmedia TV, pone sobre la mesa. Durante ocho capítulos de cincuenta minutos de duración, la producción de Buendía Estudios y DLO Producciones pretende demostrar que no hay ni una sola familia normal en España.

Jordi Sánchez, junto al resto de personajes del elenco en 'Señor, dame paciencia'.

El grupo de comunicación avanza que su fecha de estreno tendrá lugar en enero de 2022. A partir de ese momento, Jordi Sánchez se asoma a las pantallas de Atresplayer Premium, dando vida a Gregorio. Lo gracioso de la situación es que el actor da vida aun padre muy conservador con unas tradiciones muy marcadas y que no entiende ni este mundo que le rodea, ni la vida que llevan sus hijos.

Más jocoso todavía es el hecho de ver como sus "querubines" se parecen cada día menos a él y lo mal que lo lleva. Al lado de esta familia están Carlos Librado 'Nene', Santi Cuquejo, Jorge Suquet o Darío Paso, que también participarán en las aventuras de los Zaldívar Ramos. De igual forma, también están presentes Mafalda Carbonell y Lucía Ramos, quienes completan el elenco y dan vida al resto de personajes de esta comedia tan peculiar.

Gregorio está atravesando un túnel sin conseguir ver la salida. Acaba de perder su trabajo, su casa y, además, echa insoportablemente de menos a su mujer María (Silvia Abril), quien falleció en un accidente. Tras todas estas tragedias, el padre de familia no tiene más remedio que refugiarse en sus hijos, pero esto no es nada fácil. Gregorio no aguanta que su hija Alicia (Carol Rovira) sea una activista perroflauta, ni que Sandra (Norma Ruiz) esté cegada con el ecologismo o que sus tres varones, Goyito (Adam Jezierski) y Carlos (Félix Gómez) lleven una vida totalmente distinta a la que a él le gustaría.

Continuación de la película

'Señor, dame paciencia' es la continuación de la película que lleva el mismo nombre y que se estrenó el 16 de junio de 2017 en España, siendo un auténtico éxito. El largometraje fue uno de los más taquilleros del año, reuniendo a más de un millón de espectadores y habiendo recaudado cerca de siete millones de euros desde su debut en las salas. Con esta nueva serie, el público seguirá descubriendo las aventuras y peripecias de esta familia.