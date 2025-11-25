Los creadores de 'Fargo' y 'Mythic Quest' llevarán la saga de videojuegos 'Far Cry' a la televisión

Por Alejandro Rodera |

FX también quiere entrar en el negocio de las adaptaciones de videojuegos. La prestigiosa cadena detrás de 'Shogun' y 'Atlanta' se ha subido a una de las grandes tendencias de la televisión actual y ha dado luz verde a una serie basada en 'Far Cry', la saga de ocio interactivo regentada por Ubisoft. De este modo, se tratará de seguir la estela de títulos tan aclamados como 'The Last of Us' o 'Fallout', y para ello se ha reclutado a dos talentos con un amplio bagaje en la pequeña pantalla.

Los encargados de sacar adelante esta reimaginación de 'Far Cry' destinada a Hulu y Disney+ serán Noah Hawley y Rob Mac, conocido anteriormente como Rob McElhenney. Ambos tienen una estrecha relación con FX, donde han firmado algunas de las producciones más emblemáticas de la marca. En el caso de Hawley, que recientemente ha renovado su acuerdo de desarrollo con el canal de pago, su gran éxito ha sido sin duda 'Fargo', aunque también moldeó 'Legion' y actualmente está desarrollando la segunda temporada de 'Alien: Planeta Tierra'.

Rob Mac en 'Mythic Quest'

Por su parte, Mac es el creador de 'Colgados en Filadelfia', que todavía sigue en pie y próximamente lanzará su decimoctava temporada, y de la docuserie deportiva 'Bienvenidos al Wrexham Football Club'. Además, bajo el paraguas de Apple TV+ también encabezó la sitcom 'Mythic Quest', que retrataba el día a día de un estudio de videojuegos. De hecho, en aquel proyecto ya coincidió con Ubisoft, que fue una de las productoras.

'Far Cry 6' es la última entrega principal de la saga hasta ahora

Icono de los videojuegos

De la combinación de esos dos talentos emergerá la serie de 'Far Cry', que. Siguiendo la naturaleza ecléctica de los juegos originales, que cambiaban de ambientación en cada entrega,. "Poder crear una gran serie de acción que puede cambiar año a año, mientras se explora en todo momento la naturaleza humana a través de este complejo y caótico prisma,", ha expresado Hawley.

El primer 'Far Cry' debutó en Windows en 2004 y, tras la adquisición de la franquicia por parte de Ubisoft, se amplió la saga con otras cinco entregas numeradas y varios spin-offs. La última de las iteraciones principales, 'Far Cry 6', vio la luz en 2021 y contó con Giancarlo Esposito entre su elenco protagonista. Pese a cambiar de ambientación de un juego a otro, la saga tiene denominadores comunes como la brutal acción, los entornos salvajes y hostiles o el enfrentamiento contra villanos con tendencias dictatoriales.