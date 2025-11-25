Los creadores de 'Fargo' y 'Mythic Quest' llevarán la saga de videojuegos 'Far Cry' a la televisión

FX también quiere entrar en el negocio de las adaptaciones de videojuegos. La prestigiosa cadena detrás de 'Shogun' y 'Atlanta' se ha subido a una de las grandes tendencias de la televisión actual y ha dado luz verde a una serie basada en 'Far Cry', la saga de ocio interactivo regentada por Ubisoft. De este modo, se tratará de seguir la estela de títulos tan aclamados como 'The Last of Us' o 'Fallout', y para ello se ha reclutado a dos talentos con un amplio bagaje en la pequeña pantalla.
Los encargados de sacar adelante esta reimaginación de 'Far Cry' destinada a Hulu y Disney+ serán Noah Hawley y Rob Mac, conocido anteriormente como Rob McElhenney. Ambos tienen una estrecha relación con FX, donde han firmado algunas de las producciones más emblemáticas de la marca. En el caso de Hawley, que recientemente ha renovado su acuerdo de desarrollo con el canal de pago, su gran éxito ha sido sin duda 'Fargo', aunque también moldeó 'Legion' y actualmente está desarrollando la segunda temporada de 'Alien: Planeta Tierra'.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Por su parte, Mac es el creador de 'Colgados en Filadelfia', que todavía sigue en pie y próximamente lanzará su decimoctava temporada, y de la docuserie deportiva 'Bienvenidos al Wrexham Football Club'. Además, bajo el paraguas de Apple TV+ también encabezó la sitcom 'Mythic Quest', que retrataba el día a día de un estudio de videojuegos. De hecho, en aquel proyecto ya coincidió con Ubisoft, que fue una de las productoras.
Icono de los videojuegos
El primer 'Far Cry' debutó en Windows en 2004 y, tras la adquisición de la franquicia por parte de Ubisoft, se amplió la saga con otras cinco entregas numeradas y varios spin-offs. La última de las iteraciones principales, 'Far Cry 6', vio la luz en 2021 y contó con Giancarlo Esposito entre su elenco protagonista. Pese a cambiar de ambientación de un juego a otro, la saga tiene denominadores comunes como la brutal acción, los entornos salvajes y hostiles o el enfrentamiento contra villanos con tendencias dictatoriales.