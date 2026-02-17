Netflix renueva 'Respira' por una tercera temporada

Netflix |

'Respira' seguirá latiendo en Netflix. La plataforma de streaming ha confirmado la renovación de la ficción por una tercera temporada, asegurando así la continuidad del drama médico creado por Carlos Montero ('Élite'). El anuncio certifica que la historia ambientada en el Hospital Joaquín Sorolla tendrá nuevos episodios, aunque por ahora no se han desvelado detalles sobre fechas o número de capítulos.

La serie está protagonizada por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos y Borja Luna, entre otros, y se ha consolidado como una de las apuestas españolas de Netflix en el terreno del drama hospitalario. Desde su estreno, la ficción ha combinado las tramas profesionales con los conflictos personales de sus protagonistas, todo ello bajo la producción de El Desorden Crea.

Con esta tercera temporada, 'Respira' amplía su recorrido dentro del catálogo nacional de la plataforma, que continúa apostando por la continuidad de sus títulos propios. A la espera de conocer más novedades sobre el rodaje o el reparto, la renovación garantiza que el hospital valenciano volverá a abrir sus puertas próximamente con nuevas historias. Todo parece indicar que el estreno de la tercera temporada podría producirse a finales de año, tal y como ocurrió con la anterior tanda de episodios.