BANDOS OPUESTOS

Tráiler de la segunda temporada de 'Clanes', que se estrena el 3 de abril en Netflix y ficha a Luis Zahera

Luis Zahera es uno de los fichajes de esta nueva tanda de capítulos, aunque poco se conoce del personaje

NetflixPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 12:30 (hace 5 horas)

Netflix acaba de revelar la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la serie de éxito producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas: los nuevos capítulos llegarán el próximo 3 de abril de 2026. Luis Zahera se une a los nuevos episodios de la serie que protagonizan de nuevo Lago y Novas. Completan el reparto Xose Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido, entre otros.

La primera temporada de 'Clanes' fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países. Por su parte, estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

Sinopsis de la segunda temporada de Clanes

Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

