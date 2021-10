En el mundo de las series de televisión existen multitud de géneros, entre todos ellos hay uno muy especial que no es apto para todos los públicos. Nos referimos a las ficciones de terror, producciones en la que no faltan las historias sobre fantasmas, misteriosas y violentas muertes, brujas, psicópatas, asesinos en serie o cantidades inmensas de sangre. En la mayoría de los casos estamos acostumbrados a ver producciones estadounidenses de terror, pero en el continente asiático cada vez es mayor la apuesta que se hace por desarrollar este tipo de ficciones. Entre ellas, por más que no se circunscriba rigurosamente al terror, nos encontramos con 'El juego del calamar', aunque el fenómeno de Netflix es tan solo la punta del inmenso iceberg de la producción oriental.

A diferencia de otras series del mismo género, muchas de las ficciones asiáticas destacan por ser más originales e incorporar elementos e historias que dan un giro de tuerca y aportan un toque de aire fresco dentro del género. De hecho, en algunos casos nos encontramos con producciones mucho más siniestras e impactantes que las ficciones occidentales. Si eres de las personas que disfrutan pasando miedo, a continuación, recopilamos algunas series asiáticas de terror que no puedes perderte.

1 'Kingdom'

Dirigida por Kim Seong-hun y Park In-je y protagonizada por Ju Ji-hoon, 'Kingdom' tiene el honor de ser la primera serie original coreana de Netflix. La ficción fue estrenada en enero de 2019 y se trata de un drama de terror que está ambientado en la época de la dinastía Joseon en el que se mezclan elementos históricos con acción, zombis e intrigas políticas. La historia principal sigue las vivencias de Lee Chang, un príncipe heredero que se embarca en una misión suicida para investigar una extraña plaga que está azotando al país. Cuando descubre que se enfrenta a una epidemia zombi, no duda en poner en peligro su vida con el objetivo de proteger al reino y a los habitantes del pueblo. Bajo esta premisa y gracias a su despliegue visual, la ficción supone un toque de aire fresco dentro del género de terror, punto positivo que dio pie a la creación del spin-off titulado 'Kingdom: Ashin del Norte'.

2 'Folklore'

Seis directores asiáticos, entre los que se encuentran Erik Khoo y Joko Anwar, se unen para dirigir los 13 episodios que forman 'Folklore'. Estrenada en diciembre de 2020, esta producción consiste en una recopilación de carácter terrorífico en la que se relatan diferentes historias relacionadas con el folklore del país y que hacen referencia a supersticiones, mitología o miedos. Tanto la narrativa como los personajes son distintos en cada capítulo por lo que funcionan de forma independiente y en ellos no faltan algunos tópicos como las casas encantadas o los fantasmas. Esto hace que algunos episodios sean de un nivel más bajo que otros, pero el conjunto nos deja una ficción notable que hará las delicias de los amantes del terror. Si quieres disfrutar con esta serie antológica la tienes disponible en HBO Max España.

3 'Demon's Path'

Un patólogo forense con la habilidad de ver los últimos diez segundos de vida de un fallecido es el protagonista de 'Demon's Path'. Dirigida por Ong Yi Hing y estrenada en el año 2018, se trata de una producción original de Hong Kong que está formada por episodios de media hora de duración que sigue la labor policial de un grupo de agentes que se unen al patólogo y a un exorcista para resolver complejos casos de homicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el avance de las investigaciones se convierten en el objetivo de un asesino. Jim Chim, Sui Man, Power Chan, Kwok Pong y Ai Wai integran el elenco principal de esta serie. Para disfrutar de las dosis de violencia, terror y misterio que proporciona 'Demon's Path' solo tienes que acceder a Netflix.

4 'Re: Mind'

Protagonizada por un grupo de adolescentes, 'Re: Mind' es una serie japonesa en la que el misterio, el drama y el terror son sus principales bazas. Estrenada en el año 2017, está dirigida por Yusuke Ishida, Yûsuke Koroyasu y Akira Uchikata y se compone de trece episodios de media hora de duración. En concreto, narra la historia de once estudiantes de un mismo instituto que, de repente, despiertan y se encuentran encerrados en un gran comedor ante la incógnita de por qué han sido capturados. El miedo radica principalmente en el temor de las chicas de saber qué les deparará su estancia en esa extraña sala. Sin embargo, tampoco faltan los momentos de drama en los que se recuerda el pasado de cada una de ellas, analizando los motivos que las han llevado a estar en ese cautiverio en el que no faltan los misterios.

5 'Ju-On: Orígenes'

El terror y el misterio se dan la mano en 'Ju-on: Orígenes', serie japonesa que surge como precuela de la saga de películas "Ju-On", obra del director Takashi Shimizu. Original de Netflix, fue estrenada en julio de 2020 y está formada por seis episodios de media hora de duración que abarcan nueve años de historias y sucesos macabros que tuvieron lugar en una casa situada en Tokio. Se trata del mismo lugar en el que se ambientan las películas en las que se basa esta ficción, por lo que los acontecimientos finalizan justo un año antes de la fecha en la que transcurre el primer largometraje de la saga, es decir, antes de la llegada del vengativo espíritu de Kayako Saeki. Los protagonistas de las diferentes historias que forman esta producción son parejas con problemas que, de un modo u otro, acaban vinculados a la casa. Debido a su corta duración es una serie de visionado fácil y rápido y que culmina con un desarrollo y personajes interesantes y un desenlace a la altura.

6 'Black'

En el año 2017 se estrenaba 'Black', una serie surcoreana protagonizada por Song Seung-heon, Lee El, Go Ara y Kim Dong-jun. La ficción relata la historia del inspector Han Moo-gang, quien fue poseído por la guadaña para ayudar a las almas errantes después de la muerte. Sin embargo, los planes se modifican cuando el agente se ve inmerso en una investigación sobre unos extraños asesinatos que sucedieron dos décadas atrás y que todavía no han sido resueltos. Además, el amor cobra terreno cuando el inspector se enamora de una mujer que es capaz de adivinar la muerte de las personas que están a su alrededor. De este modo, los protagonistas trabajan por resolver tenebrosos misterios del pasado al mismo tiempo que lidian con problemas de la vida y la muerte.

7 'Typewriter'

La búsqueda de fantasmas en una antigua mansión abandonada se convierte en la misión principal de los tres niños protagonistas de 'Typewriter'. Estrenada en el año 2019, escrita y dirigida por Sujoy Ghosh y formada por cinco episodios, esta ficción originaria de India se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Aunque se enmarca en el género de terror, también posee algunas características propias de la comedia y, de hecho, no es hasta que transcurren unos episodios cuando el miedo comienza a hacerse más presente. En concreto, la serie sigue las aventuras de los tres jóvenes que, sin quererlo, se meten de lleno en una historia en la que se desvelan asesinatos y situaciones escalofriantes. Tampoco faltan momentos de tensión y suspense y escenas en las que lo paranormal cobra todo el protagonismo.

8 'Crow's Blood'

Dirigida por Ryo Nishimura y estrenada en el año 2016, 'Crow's Blood' es una miniserie japonesa formada por seis episodios que indaga en los peligros que entraña la ingeniería genética. Este tema tan complejo está abordado desde el punto de vista del terror japonés y de la ciencia ficción, centrándose en una chica que es devuelta a la vida por su padre, un médico experto en medicina regenerativa que no duda en desafiar a la naturaleza y se atreve a jugar con las leyes con tal de recuperar a su pequeña. Mientras la joven intenta hacer vida como cualquier otra chica de su edad, extraños acontecimientos comienzan a suceder en la escuela a la que acude. De esta forma, la serie nos sumerge en un universo de terror y misterio que está vinculado a las consecuencias de las acciones del ser humano.

9 'Under the Black Moonlight'

La miniserie 'Under the Black Moonlight' destaca por su corta duración, pues se trata de una producción formada por dos episodios de 43 minutos cada uno de ellos. Nam Tae-hyun, Kim Soo Yun, Kim Seo-ra y Kang Pil-sun-I son los actores del elenco principal de esta serie surcoreana que fue estrenada en el año 2016. Se centra en la historia de un grupo de estudiantes de Bellas Artes que se embarcan en un viaje a una cabaña en una montaña. En concreto, focaliza la atención en Kang Woo, un joven que tiene la capacidad de presentir la muerte de aquellos que le rodean. Esta habilidad le obliga a advertir a las personas del terrible desenlace que podría suceder si no hacen algo para cambiarlo. Si quieres disfrutar de esta historia repleta de misterios y suspense, 'Under the Black Moonlight' se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y es perfecta para pasar una noche escalofriante.

10 'Detention'

Ambientada en la década de los años sesenta y en los noventa, 'Detention' es una producción original de Taiwán que está basada en el videojuego homónimo. Estrenada en el año 2020 y dirigida por Shiang-An Chuang, Iling Lin y Yi-Hsuan, cuenta con los intérpretes Li Lingwei, Han Ning, Huang Guanzhi, Jack Yao y David Chao en su elenco principal. Relata la historia de los estudiantes de un instituto que se ven envueltos en una oleada de muertes misteriosas que años más tarde salen a la luz cuando se desvelan inquietantes secretos. El drama, los temas típicos de adolescentes y lo sobrenatural se unen para dar forma a sus tramas. Además, aunque tiene muchos elementos del género vistos en otras ocasiones, maneja cada uno de estos aspectos de forma inteligente, lo que hace que el resultado sea bastante atractivo y al final sea una serie entretenida. Para poder acceder a esta ficción solo tienes que acceder al catálogo de Netflix.

11 'Son: The Guest'

En el año 2018 se estrenaba 'Son: The Guest', uno de los mayores éxitos de la ficción coreana de terror. Dirigida por Kim Hon, cuenta con una única temporada de 16 episodios que está ambientada en la pequeña población costera de Sangyong, un lugar tranquilo hasta que una serie de asesinatos y suicidios comienzan a perturbar la paz de la localidad. De este modo, los sucesos inexplicables se convierten en los protagonistas, cosa que provoca que la detective Kang Gil-young inicie una investigación en contra de la creencia que dice que están produciéndose fenómenos de posesión. Sus ideales cambian con la llegada de la médium Yoon Hwa-pyung y el exorcista Choi Yoon, quienes se unen para formar equipo y hacer frente al fantasma que está ocasionado el pánico entre los habitantes. Debido a su temática y al género en el que se enmarca, esta serie batió récords de audiencia y provocó que en la televisión coreana se estableciese una nueva franja horaria para adultos.