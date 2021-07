8 series españolas que han normalizado la presencia de personajes LGTBI

La representación de las personas LGTBI en los medios culturales y, en especial, en la ficción, ha sido una de las herramientas más útiles para la comunidad para mejorar su visibilidad en la sociedad. De esta forma, el público generalista, la audiencia, conoce otras realidades, otras formas de ser y de sentir a las que, por desconocimiento, acaba atribuyendo, en muchas ocasiones, prejuicios y connotaciones negativas (por ejemplo, la historia de Fernando y Mauri en 'Aquí no hay quien viva' ayudó a mejorar la aceptación con respecto al matrimonio igualitario). Por ello, las series que cuentan historias de personas queer han sido y siguen siendo necesarias.

Pese a esto, no podemos olvidarnos de series en las que se han incluido personajes que, sencillamente, pertenecían al colectivo LGTBI, y que estaban en la serie porque, simplemente, la gente LGTBI existe, sin necesidad de que su orientación sexual o identidad de género sean "requeridas" por el argumento, igual que no es necesario que un personaje cisheterosexual tenga una historia de amor o de "aceptación" para existir en un producto audiovisual. Mencionamos algunas ficciones españolas que, de esta forma, han normalizado la presencia del colectivo.

1 'Médico de familia'

César (José Conde) junto a los protagonistas de 'Médico de familia'

En los años 90, 'Médico de familia' se convertía en una serie de culto para gran parte de los españoles. En un momento en el que era más que necesario, la ficción decidió representar a la comunidad gay con el personaje de César, un médico que trabajaba junto al protagonista de la serie (Nacho, interpretado por Emilio Aragón). César (que fue interpretado por el fallecido José Conde) fue un personaje secundario, sin tramas de vital relevancia para el desarrollo de la ficción, pero mostró a un hombre gay ante una audiencia poco acostumbrada a ver a este tipo de personajes de forma natural y no como una parodia.

2 'Siete vidas'

Anabel Alonso (Diana en 'Siete vidas') junto a Amparo Baró

¿Quién no recuerda a la mítica Diana de 'Siete vidas'? Aunque no fue (ni mucho menos) la primera mujer lesbiana que aparecía en una ficción española, sí que fue de las primeras en convertirse en protagonista de la misma. La irreverente y divertida actriz interpretada por Anabel Alonso llegó a nuestras vidas en la cuarta temporada de la serie, en el año 2000, para mantenerse como uno de los personajes más aclamados hasta el final de la producción. Durante años, las locuras de Diana enamoraron al público y la representaron como una mujer lesbiana de la que llegaríamos a vivir su boda (simbólica) y su posterior separación, pero al igual que vivimos otras uniones entre otros personajes y siendo, siempre, muchísimo más que simplemente "la lesbiana".

3 'El síndrome de Ulises'

Carla Antonelli interpretaba a Gloria en 'El síndrome de Ulises'

En 2007, se estrenaba en Antena 3 'El síndrome de Ulises', protagonizada por Miguel Ángel Muñoz. Uno de los aspectos más rompedores de la ficción fue su representación de la comunidad trans: fue una de las primeras veces en nuestro país que se contaba con una actriz trans (la también política Carla Antonelli) para interpretar a una mujer trans en la ficción. Antonelli interpretaba a Gloria, la dueña del bar en el que se reunían los trabajadores del Centro de Salud en el que se sucedían los eventos, y que rompía con la habitual estructura de mujer trans que se dedicaba al espectáculo o a la prostitución y mostraba que un personaje así podía ser mucho más (incluso madre, ya que tenía una hija adoptiva).

4 'El ministerio del tiempo'

Cayetana Guillén Cuervo como Irene Larra en 'El ministerio del tiempo'

Desde su estreno en 2015, 'El Ministerio del Tiempo' se convertía en un auténtico fenómeno, llegando a ser considerada una serie de culto para muchos de sus seguidores. Uno de sus personajes más queridos fue Irene Larra, interpretada por Cayetana Guillén Cuervo. Larra, funcionaria del Ministerio del Tiempo, era una mujer lesbiana, cuya atracción hacia su propio género se trató con naturalidad en todo momento, sin necesidad de dar una explicación al hecho de que tratase de besar a otra mujer. Más tarde, su orientación sexual sí que forma parte de una trama en la que se visibilizó la situación de las mujeres sáficas durante el Franquismo, pero fue algo puntual y, para muchos de los acérrimos de la ficción, más que necesario.

5 'Paquita Salas'

Brays Efe y Lidia San José en 'Paquita Salas'

La irreverente 'Paquita Salas' no podía quedarse fuera de la lista. La diversidad afectivo-sexual y de género se vuelve un elemento más de la ficción con total naturalidad, pudiendo destacar la bisexualidad del personaje de Lidia San José (que se interpreta a sí misma). Sin necesidad de explicación o sin mayor importancia, podemos ver a San José besándose con la histriónica Noemí Argüelles (Yolanda Ramos) o incluso paseándose de la mano de la influencer Dulceida, a la que presenta como su novia. Todo esto, rodeado de otros divertidos mensajes en referencia a la diversidad. Y es que, "¿por qué no puede haber un maricón en 'Puente Viejo'?".

6 'Vis a vis'

Alba Flores y Abril Zamora en 'Vis a vis'

Si hay una serie que ha introducido a una amplia cantidad de personajes de mujeres sáficas (lesbianas y bisexuales) en nuestras pantallas a lo largo de los últimos años, esa ha sido 'Vis a vis'. Con la excepción del caso de Maca (Maggie Civantos), las tramas e historias del resto tienen poca relación con las "problemáticas" más clásicas de los personajes LGTBIQ+ en la ficción. Así, personajes como Rizos (Berta Vázquez), Goya (Itziar Castro), Saray (Alba Flores) o Nerea (Irene Anula) se enfrentan a otros retos y misterios. La ficción también cuenta con la actriz trans Abril Zamora como la reclusa Luna Garrido, personaje a cuya identidad de género no se le da importancia alguna durante la historia (algo que también pasa con la misma actriz en 'El desorden que dejas').

7 'La casa de papel'

Darko Perci interpreta a Helsinki en 'La casa de papel'

'La casa de papel', una de las series españolas más internacionales (si no la que más) de los últimos años no podía quedarse atrás en cuanto a contar con representación LGTBIQ+. En este caso, la ficción también lo hace de forma que busca romper estereotipos y sin que la orientación sexual de un personaje sea el origen de sus "males" o de las historias que tenga que contar al espectador. Al menos, es lo que sucede con Helsinki, interpretado por Darko Peric. La ficción también incluye a otros personajes queer, como es el caso de Manila, una mujer trans interpretada por Belén Cuesta. Eso sí, aunque su identidad de género sea tratada con sensibilidad, nos cuesta creer que a estas alturas no encontrasen a una actriz trans para el personaje.

8 'Servir y proteger'

Silvia Sanabria como Nacha en 'Servir y proteger'

La diversidad afectivo-sexual también tiene cabida en las series diarias y en el horario vespertino. 'Servir y proteger', la ficción de Televisión Española, presenta a personajes como Nacha (interpretada por Silvia Sanabria), una agente de policía nacida en Colombia. Nacha es lesbiana y se declara como tal abiertamente desde su introducción, contando desde sus inicios sus relaciones, incluyendo la que mantuvo con otra agente, a la que se refiere como "el amor de su vida", y que fue asesinada en acto de servicio.