La hija de Bárbara Rey se sinceró en 'Secret Story: La casa de los secretos' cuando le tocó contar a la audiencia la línea de los secretos, repasando así los mejores y los peores momentos de su vida. El relato de Sofía Cristo destacó por la revelación que hizo sobre un horroroso episodio que vivió cuando tenía tan solo cinco años de edad: sufrió abusos sexuales por parte de alguien muy cercano a su familia. Semanas después, la DJ fue expulsada del reality por agredir a Miguel Frigenti y visitó 'Sábado deluxe' el sábado 2 de octubre de 2021.

Durante su entrevista, la también productora musical ha vuelto a tratar el tema que abordó en la línea de los secretos, dando más información sobre lo ocurrido. "Se trató de un abuso puntual. Me acuerdo de la persona como si la estuviera viendo ahora mismo y de sus manos", empezaba explicando Cristo, sin tener que hacer mucha memoria.

"Le he visto muchas veces, pero era una persona que no tenía acceso a venir a mi casa cuando quería", añadía la exconcursante de 'Secret Story'. "No denuncié nunca porque en la época que podría haberlo hecho, porque ya era consciente, estaba todo el día drogada", desvelaba, reconociendo la situación en la que se encontraba y de la que presume ya haber salido.

"Después pensé que no merecía la pena denunciar a alguien que ya está pagando su condena en vida y no puede hacer daño a ningún niño más", comentaba Sofía Cristo, dejando entrever que a día de hoy el karma ha hecho su efecto. "Es una persona que está inhabilitada, hace mucho tiempo que no le trato. Sé dónde está, cómo está y lo mal que está, no puede acercarse a nadie", se sinceraba también.

¿Ya lo sabe su madre?

Bárbara Rey se enteró en directo del abuso que sufrió su hija y la vedette confesó en 'Sábado deluxe' que si lo hubiera sabido entonces, hubiera matado a aquella persona. "De momento, no pienso decirle a mi madre quién fue el que abusó de mí", explicaba Sofía Cristo, añadiendo que no pensaba dar más detalles sobre esta persona porque si no, su madre y su hermano iban a reconocerlo.