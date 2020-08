'Sola/Solo', el nuevo reality de Mitele Plus, muestra la primera imagen de su casa

Mediaset España da un nuevo paso en cuanto a producción propia para el universo de pago se refiere y por ello ya ultima el estreno de 'Sola/Solo', el que será el primer reality exclusivo de Mitele Plus. El grupo de comunicación ha intensificado la campaña de promoción de su gran baza para ganar suscriptores en su plataforma de pago y es que tras intentarlo sin demasiado éxito con el fútbol en los últimos meses, Mediaset esta vez intentará vencer la batalla a Atresplayer Premium con el contenido que mejor funciona en sus canales: los realitys.

Casa de 'Sola/Solo', reality de Mitele Plus

Por ahora poco conocemos de 'Sola/Solo' más allá de saber que será un reality de producción propia en el que veremos a un personaje famoso vivir las 24 horas del día en una casa construida en las instalaciones de Mediaset España. A diferencia de otras producciones del grupo, esta vez el hogar en el que se desarrollará el espacio se ha construido en las instalaciones del grupo de comunicación y no fuera de las mismas. Precisamente, en la nueva promo que los canales de Mediaset ya emiten podemos ver el pequeño piso en el que el famoso pasará las 24 horas del día mientras los suscriptores de Mitele Plus podrán ejecutar órdenes desde sus hogares.

En el barrio de Fuencarral (Madrid)

En una de las terrazas del edificio central de Mediaset España en el barrio de Fuencarral (Madrid) se ha levantado un pequeño piso desde el que se realizará el programa. En el "frame" emitido en televisión vemos que este además cuenta con una terraza pero casi toda la instancia es interior. Cabe destacar además que la estética del pequeño habitáculo coincide con el diseño virtual utilizado en las promociones del espacio, lo que hace intuir que esta recreación que los espectadores han podido ver en las últimas semanas en los diferentes spots será bastante fidedigna a la realidad.

No coincidirá con 'La isla de las tentaciones'

Pese a ello, todavía resta esperar al estreno de 'Sola/Solo' para conocer a fondo la estancia y también la mecánica del programa, desconocida hasta ahora. Tal y como Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, avanzó semanas atrás, la emisión del programa no coincidirá con la de 'La isla de las tentaciones' "para evitar que se canibalice entre sí" ya que pese a ser exclusivo de Mitele Plus sí se hablará de él en el resto de programas del grupo. De esta forma, se espera que el de Mitele Plus aterrice antes que el conducido por Sandra Barneda y por tanto previsiblemente en el arranque de la nueva temporada televisiva este mes de septiembre.