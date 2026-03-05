Por Adrián López Carcelén |

La muerte de Fernando Ónega ha dejado huérfano al mundo del periodismo. En todos los espacios se ha encontrado un hueco para rendir homenaje a uno de los grandes de la profesión. 'Y ahora, Sonsoles' quiso apoyar a su presentadora y el resto de familiares organizando un programa especial con la visita de Vicente Vallés y Olga Viza para recordar al padre de Sonsoles Ónega y seguir el transcurso de la capilla ardiente. El programa retransmitió en directo la salida de los hijos de Fernando Ónega a la puerta de la Casa de Galicia de Madrid para agradecer a la prensa el apoyo y el cariño que le estaban dando.

La primera en hablar fue Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas de RTVE. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas, de todos los compañeros. Y también agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día. También agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado y cómo nos han cuidado. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en estos momentos", dijo la hija de Fernando Ónega junto a su hermana Sonsoles Ónega y su hermano Fernando Ónega Jr.

Sonsoles Ónega con su padre Fernando Ónega

Precisamente, la presentadora de Antena 3 fue la siguiente en hablar, continuando con los agradecimientos y dirigiéndose a todos los periodistas que estaban presentes. "La verdad es que estamos emocionadas, emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto. Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros. Y ha sido muy emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó. Y ojalá podamos seguir y continuar su legado", expresó Sonsoles Ónega.

Un gesto cómplice con la prensa

Sonsoles Ónega es la presentadora de 'Y ahora, Sonsoles' en Antena 3

Tras las palabras de Sonsoles Ónega, Carlos García López, reportero de 'Y ahora, Sonsoles', mandó un mensaje de apoyo a los hermanos de parte del equipo del programa. "", dijo el reportero. Ante este gesto, Cristina Ónega volvió a tomar la palabra para volver a agradecer a la prensa el trato y el apoyo brindado. "", dijo la periodista.

Después de que los reporteros agradecieron a los hermanos por haber salido a la puerta para hablar ante las cámaras, Sonsoles Ónega les recordó: "Nosotros siempre estamos con vosotros". La respuesta de los periodistas fue unánime: "Y nosotros con vosotros". Finalmente, Sonsoles, Cristina y Fernando Ónega Jr. volvieron al interior de la Casa de Galicia de Madrid.