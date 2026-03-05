FormulaTV
Sonsoles Ónega reaparece en 'Y ahora, Sonsoles' tras la muerte de su padre Fernando Ónega

La periodista apareció junto a sus hermanos para agradecer el apoyo y las muestras de cariño.

Sonsoles Ónega reaparece en 'Y ahora, Sonsoles' tras la muerte de su padre Fernando Ónega
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 5 Marzo 2026 11:47 (hace 4 horas)

La muerte de Fernando Ónega ha dejado huérfano al mundo del periodismo. En todos los espacios se ha encontrado un hueco para rendir homenaje a uno de los grandes de la profesión. 'Y ahora, Sonsoles' quiso apoyar a su presentadora y el resto de familiares organizando un programa especial con la visita de Vicente Vallés y Olga Viza para recordar al padre de Sonsoles Ónega y seguir el transcurso de la capilla ardiente. El programa retransmitió en directo la salida de los hijos de Fernando Ónega a la puerta de la Casa de Galicia de Madrid para agradecer a la prensa el apoyo y el cariño que le estaban dando.

La primera en hablar fue Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas de RTVE. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas, de todos los compañeros. Y también agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día. También agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado y cómo nos han cuidado. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en estos momentos", dijo la hija de Fernando Ónega junto a su hermana Sonsoles Ónega y su hermano Fernando Ónega Jr.

Precisamente, la presentadora de Antena 3 fue la siguiente en hablar, continuando con los agradecimientos y dirigiéndose a todos los periodistas que estaban presentes. "La verdad es que estamos emocionadas, emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto. Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros. Y ha sido muy emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó. Y ojalá podamos seguir y continuar su legado", expresó Sonsoles Ónega.

Un gesto cómplice con la prensa

Tras las palabras de Sonsoles Ónega, Carlos García López, reportero de 'Y ahora, Sonsoles', mandó un mensaje de apoyo a los hermanos de parte del equipo del programa. "Recibid todo el amor de este equipo, por supuesto, y familia", dijo el reportero. Ante este gesto, Cristina Ónega volvió a tomar la palabra para volver a agradecer a la prensa el trato y el apoyo brindado. "Muchas gracias, muchísimas gracias y gracias por estar aquí prácticamente todo el día y por las muestras de cariño que hemos recibido", dijo la periodista.

Sonsoles Ónega es la presentadora de 'Y ahora, Sonsoles' en Antena 3

Después de que los reporteros agradecieron a los hermanos por haber salido a la puerta para hablar ante las cámaras, Sonsoles Ónega les recordó: "Nosotros siempre estamos con vosotros". La respuesta de los periodistas fue unánime: "Y nosotros con vosotros". Finalmente, Sonsoles, Cristina y Fernando Ónega Jr. volvieron al interior de la Casa de Galicia de Madrid.

