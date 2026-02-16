Por Fernando S. Palenzuela |

El duelo televisivo por las tardes entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana fue uno de los que más titulares generó en los últimos años. A nadie se le escapó la mala relación que existía entre las que habían sido profesora y pupila, y menos viendo que el rostro de 'Y ahora, Sonsoles' conseguía ganar en audiencia a su maestra.

Tal y como ha relatado Ónega, ella vivió el duelo "con mucho sufrimiento": "No fui yo la que llegó a la tarde, fue ella la que vino después, yo ya estaba. La tarde es muy exigente, muy perra y muy dura. Sufrí mucho", explicaba en una entrevista a ABC. "Ana Rosa es alguien a quien conozco y con quien he trabajado. Me incomodaba plantear la sana competencia entre cadenas como un duelo entre mujeres profesionales, y más entre maestra y pupila".

Sonsoles Ónega habla con una invitada de 'Y ahora, Sonsoles'

La periodista habla de Quintana como su maestra en todo momento por la gran experiencia que tiene y por cómo ella le dio la oportunidad de desembarcar en el mundo del magacín. "Siempre tuvimos muy buena relación", recordaba. "Cuando me cambié de cadena, yo puse a Atresmedia la condición de no hacer las mañanas: primero, porque estaba Ana Rosa haciéndolas en Telecinco y, segundo, porque ya estaba Susanna Griso en Antena 3. Jamás lo reconocerán ni Ana Rosa ni Susanna, pero fue así y lo saben mis jefes. No iba a competir con Ana Rosa ni quería un duelo de mujeres".

No obstante, sus planes se fueron al traste un año después por culpa de Mediaset, quien decidió mover a Ana Rosa Quintana a la tarde tras la cancelación de ' Sálvame '. ". Primero, porque no es mi estilo; segundo, porque no me gusta; y tercero, porque no me interesa el estrés que genera", defendía. ". Nos conocíamos los equipos y vernos en la calle en esos términos bélicos provocó alguna situación incómoda".

Después de que Quintana volviera a las mañanas, Telecinco optó por devolver a Joaquín Prat a la tarde con 'El tiempo justo'. A diferencia de su anterior rival, con él no existe ningún problema: "No existe esa tensión, Joaquín es mi hermano, nuestros padres eran amigos y tenemos una relación de muchos años. Con Jorge Javier tampoco existe esa rivalidad, nos damos la enhorabuena con normalidad", afirmaba.

Ana Rosa Quintana en su etapa en 'Tardear'

Respecto a cuál es la razón por la que con Ana Rosa Quintana no pudo existir esa competencia sana, Sonsoles Ónega no llega a dar con el motivo: "No lo sé, con ella había elementos personales. Me despedí de Ana antes de irme a Antena 3 y me dijo que lo entendía perfectamente, pero luego parece que dejó de entenderlo".

Una adaptación fallida

Sonsoles Ónega ha visto cómo 'Las hijas de la criada', la novela por la que ganó el Premio Planeta, ha sido adaptada en formato serie en Atresmedia. Sin embargo, ya lo intentó antes en Mediaset con 'Después del amor', que logró el Premio Lara. "Estaba pendiente de hacerse la adaptación audiovisual de mi novela 'Después del amor', y nunca se hizo. Eso me dejó un poso de pena y decepción. Aquello se me quedó en la mochila. Cuando le dije a Paolo (Vasile) que me iba a Atresmedia, me dijo que se lo tenía que haber pedido a él directamente: pero el gallego no pide, emigra", recordaba.

Fotograma de la serie 'Las hijas de la criada'

Precisamente de novelas iba la entrevista del citado medio, y es que Sonsoles Ónega lanza su octavo libro, 'Llevará tu nombre', el 25 de febrero. A raíz de esto, ha hablado de la polémica por el Premio Planeta. "El premio no puede estar vinculado a la cadena, yo no lo permitiría y jamás hubiera comprometido un contrato audiovisual a un premio", aseguraba antes de halagar la "chulería bien entendida" de Juan del Val para contestar a las críticas.

La periodista y escritora confesaba que le dolió "el suponer siquiera que había un diseño en este premio, que había una premeditación y una estrategia comercial", dado que lleva toda su vida escribiendo y para ella es una vocación. "Ni me acostumbro (a las críticas) ni quiero porque no me reconocería en mi propia piel. Quiero que me siga doliendo la percepción de los demás sobre mí, porque el día que me resbale a lo mejor me tengo que ir", explicaba. Además, aclaraba que no le molestaron los comentarios en redes sociales o la crítica literaria, sino "las críticas con nombre, apellido y cabecera de periódico".