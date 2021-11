"Que este grito desesperado de acabar con la violencia de género no se disipe en el aire". Este era el deseo de Sonsoles Ónega en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Un anhelo que la presentadora ha compartido en su programa 'Ya es mediodía' con todos los espectadores y colaboradores para, así, recordar a las mujeres que murieron a manos de los hombres y concienciar acerca del peligro de la violencia machista.

Sonsoles Ónega

Tras mencionar estas palabras, la madrileña se lamentaba junto a la periodista y colaboradora del programa, Esther Palomera de que ese día, en el Congreso de los Diputados, haya sido imposible leer una declaración institucional contra la violencia de género ante la negativa de Vox, que no se ha querido sumar a esta declaración. Los colaboradores estaban debatiendo sobre la necesidad de que los partidos políticos condenen la violencia machista cuando Ónega ha acabado subiendo el tono y dando un golpe en la mesa ante las palabras de Carlos Cuesta, quien se mostraba con un discurso de lo más cuestionable.

En un año en el que 37 mujeres han sido asesinadas a manos de un hombre, el periodista argumentaba la necesidad de no solo condenar la violencia machista, sino condenar cualquier tipo de violencia, sin distinciones. "Aquí no se está hablando de desproteger, al revés, y en este caso, me refiero a Vox, que está pidiendo penas mucho más duras que otros partidos", mencionó el colaborador. Sin embargo, la presentadora seguía sin entender qué tenía que ver eso con participar en un acto en el que se condenan los asesinatos machistas.

Sonsoles Ónega, contundente en su condena

La presentadora ha condenado de manera alta y clara la violencia machista, a pesar de que Cuesta, seguía sin cambiar de opinión. "Es una santa desgracia que en este país, a día de hoy, sea imposible que haya una declaración institucional en el Congreso ante una realidad inapelable como es que a las mujeres las matan los hombres. No me torees, es una realidad aplastante", sentenciaba Ónega, quien, además, daba un golpe en la mesa para dejar claro al periodista que estas mujeres son, en muchas ocasiones, asesinadas por "el hombre al que confían su vida".

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.