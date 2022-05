'Queer As Folk' también revivirá en España. La influyente serie de Channel 4, que ya tuvo una versión estadounidense de la mano de Showtime, contará ahora con un reboot respaldado por Peacock. La plataforma de NBCUniversal lanzará esta producción original el 9 de junio en Estados Unidos, pero su exportación a la mayoría de territorios internacionales estaba en duda hasta que StarzPlay ha intervenido y se ha hecho con sus derechos.

Johnny Sibilly y Chris Renfro en 'Queer As Folk'

Así pues, el servicio premium de Starz se encargará de distribuir 'Queer As Folk' en multitud de territorios. En primer lugar, debutará en Reino Unido el 1 de julio, para después hacer lo propio en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, la región latinoamericana, Luxemburgo, Países Bajos, los países nórdicos y España, adonde llegará el domingo 31 de julio. El estreno será escalonado, brindando dos nuevos episodios por semana.

El creador de este reboot es Stephen Dunn ('Little America'), que busca "crear una rompedora versión de la serie para este momento". Para ello, ha trasladado la ficción a Nueva Orleans, donde un diverso grupo de amigos ve transformadas sus vidas tras una tragedia. Los principales integrantes de ese amplio reparto son Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, Johnny Sibilly y Ryan O'Connell, mientras que estrellas como Kim Cattrall, Juliette Lewis o Lukas Gage tendrán apariciones especiales.

Una nueva generación

El creador de la serie original, Russell T. Davies ('It's a Sin'), está implicado en el proyecto como productor ejecutivo, y promete que estará a la altura de su propia obra. "Stephen presentó una nueva versión de 'Queer As Folk' con tanta imaginación, introspección y, sobre todo, encanto, que simplemente no me pude resistir... La serie de 2022 es más diversa, salvaje, libre y cabreada, todo lo que una serie queer debería ser", explicaba el autor británico en abril.