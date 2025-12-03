Por Alejandro Rodera |

El principio del fin de 'Stranger Things' ha sido un fenómeno a la altura de las expectativas depositadas sobre él. El primer volumen de la quinta temporada aterrizó en Netflix en la madrugada del 27 de noviembre y su rendimiento a lo largo de los primeros días ha sido excepcional. En concreto, esta entrega, que consta de cuatro capítulos, ha generado 59,6 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días al haber sido consumida durante 284,2 millones de horas en ese plazo.

De este modo, la popular serie demuestra su calado entre el público y, evidentemente, no tiene problemas para imponerse en el top semanal de series del servicio de streaming, pero sus méritos no terminan ahí. Según apunta Deadline, las cifras amasadas durante esa primera semana convierten al estreno de 'Stranger Things 5' en el mejor de una serie de habla inglesa en la historia de Netflix.

Caleb McLaughlin sostiene a Sadie Sink en 'Stranger Things 5'

La anterior poseedora de ese honor era la primera temporada de 'Miércoles', estrenada en noviembre de 2022, que logró generar unos 56 millones de visualizaciones al conseguir un cómputo inicial de 341,23 millones de horas. Pese a contar con más horas, su extensión de más de seis horas genera una media de visualizaciones menor que la de 'Stranger Things 5', cuyo volumen inicial no alcanza las cinco horas.

Linda Hamilton es una de las novedades de 'Stranger Things 5'

Haciendo los deberes

Aun así, hay una barrera que resulta infranqueable para los adolescentes de Hawkins: ' El juego del calamar '.a finales de 2024 al estrenarse con más de 480 millones de horas vistas. Por tanto, 'Stranger Things' no ha conseguido superar a ese jefe final, pero sí

El efecto arrastre del retorno de 'Stranger Things' se ha hecho notar en el consumo de la serie en general. Una vez más, como ya sucedió en la semana previa, la obra de los hermanos Duffer ha colado sus cuatro entregas anteriores en el top global entre el 24 y el 30 de noviembre, generando entre todas ellas otros 25 millones de visualizaciones. Y realmente esto solo es el comienzo, ya que la quinta temporada aún tiene otros dos golpes de efecto en el horizonte: el 26 de diciembre se lanzarán otros tres capítulos y el 1 de enero se podrá ver el capítulo final.