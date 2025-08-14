Por Roberto Ponce López |

Tras conocer a parte del reparto principal, Deadline ha desvelado tres nuevos fichajes que se unirán a la ficción. Ellos son Ryan Cartwright, Josh Brener y Tommy Walker. Cartwright, por su parte, ha estado siempre unido a las creaciones del ideario de 'The Big Bang Theory', ya que además de aparecer en la serie como Cole, un compañero de la clase de Historia de Penny en uno de los capítulos, también fue partícipe de 'Bob Hearts Abishola', a su vez de Lorre. En este caso, el intérprete se pondrá en la piel de Kyle, un comprador asiduo de la tienda de Stuart.

Josh Brener es uno de los fichajes del spin-off de 'The Big Bang Theory'

Josh Brener será Trevor en esta nueva serie, pero lo hemos visto en otras comedias, como en la película 'Los becarios', del año 2013, y más recientemente ha participado en 'Saturday Night' o en el thriller de acción 'Equipaje de mano', con Taron Egerton. Por otro lado, también apareció en 'The Big Bang Theory' haciendo de un nerd amigo de Stuart que lo sustituye en su tienda de cómics mientras este tenía una cita.

Por último, Tommy Walker también ha trabajado ya en proyectos de Lorre, más concretamente tuvo una aparición en 'El método Kominsky', serie protagonizada por Michael Douglas que se estrenó en 2018. En 'Stuart Fails to Save the Universe' hará de Gary, el atractivo novio de la pareja de Stuart en otro universo.

Ryan Cartwright y Tommy Walker son los otros dos intérpretes que se han anunciado como parte del reparto de 'Stuart Fails to Save the Universe'

La trama de la serie

Este nuevo proyecto nos narrará las aventuras de Stuart en varios universos, ya que este debe de restaurar la realidad tras haber roto un dispositivo que habían creado Leonard y Sheldon. Esto le hará viajar junto a su novia Denise, su amigo Bert y el físico cuántico Barry Kripke. De esta manera, este spin-off se irá al futuro y comenzará su narración mucho después del final de la serie original, al contrario que se hizo con la primera serie que salió sobre este universo, 'El joven Sheldon', que nos contó el origen de ese querido personaje.