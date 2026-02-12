FormulaTV
ADELANTO 13 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' agobiará a Carmen con la idea de mudarse y renovará la vida de Luis y Luz

Begoña se mostrará impasible con Gabriel y Manuel conseguirá superar un trauma.

'Sueños de libertad' agobiará a Carmen con la idea de mudarse y renovará la vida de Luis y Luz
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Jueves 12 Febrero 2026 17:25

Gabriel se ha propuesto despedir a Tasio de su trabajo en 'Sueños de libertad'. Sin embargo, Damián ha tratado de frenar los daños al realizarle una inesperada propuesta a su hijo. En otro orden de cosas, Begoña y Eduardo han vivido un acercamiento entre sí.

Valentina ha demostrado cercanía con Cloe al tener un bonito detalle con ella. Por otro lado, esta ha tenido que decidir con quién va a pasar su cumpleaños. En todos estos líos de despidos y marchas, Luis le ha contado a Luz que ha dimitido. Para terminar, Mabel ha rechazado seguir trabajando para su padre.

Luis habla con Digna en &#39;Sueños de libertad&#39;
Luis habla con Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el episodio 498 de 'Sueños de libertad', que se emite el viernes 13 de febrero en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV dejará claro que Begoña se muestra impasible con Gabriel. Después de que Luis dimitiera, tanto él como Luz decidirán darle un giro a su vida.

Carmen no sabrá muy bien qué hacer después de que Tasio le haya revelado la propuesta que le hizo su padre: Damián quiere que la pareja se mude con ellos y vivan en la casa grande. Y sobre revelaciones va la cosa, pues Cloe le hará una a Valentina que la dejará impactada.

Begoña, enfadada con Gabriel en &#39;Sueños de libertad&#39;
Begoña, enfadada con Gabriel en 'Sueños de libertad'

Una vez que Mabel haya decidido que ya no quiere trabajar más para su padre, esta información le llegará a Nieves. Por otro lado, Manuela será capaz de superar un trauma del pasado que la atormentaba. Por último, Pablo descubrirá cuál es la verdadera personalidad de uno de los accionistas.

