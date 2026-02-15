'Sueños de libertad' forzará a Luis a decidir y Damián animará a Digna a dar un importante paso

Por Redacción |

'Sueños de libertad' afronta una nueva semana con muchas ganas de celebrar la emisión de su episodio 500, pero antes de alcanzar ese hito tendrá que avanzar en las tramas extendidas en el capítulo del viernes 13 de febrero. En esa entrega de la serie de Diagonal TV, Mabel ayudó a Salva en la cantina para superar un momento de gran afluencia y trasiego, llegando a sorprenderle con su buena mano para desempeñarse detrás de la barra.

Begoña se mostró completamente impasible con Gabriel, alejándose pese a los acercamientos de él. Mientras tanto, Juanito se fue recuperando de su enfermedad, aunque ese alivio no aminoró la tensión del matrimonio. En paralelo, Carmen quedó desconcertada ante la propuesta de mudarse a la casa grande y, de hecho, consultó a Marta al quedar confundida con la proposición de Tasio.

A su vez, Tasio intentó ayudar a su padre, aunque eso supusiera un nuevo choque con Gabriel, a quien no le hizo ninguna gracia esa aventura empresarial. Cloe le hizo una impactante revelación a Valentina, mientras que Damián quiso alertar a Pablo de las intenciones de su sobrino. Tras haber dimitido, Luis abrió la puerta a emprender un nuevo negocio junto a Luz, aunque tendrían que irse a Barcelona.

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en Atresplayer y se podrá ver en abierto en la sobremesa de Antena 3 el lunes 16 de febrero, Por su parte, Digna recibirá una noticia agridulce. En cambio, la realidad de Pablo no tendrá un contrapunto positivo, mientras se produce una visita de Damián.

Luis tendrá que tomar una decisión muy trascendental: debe elegir a quién venderle sus acciones. Ante esa coyuntura, Damián animará a Digna a adquirir esa parte del negocio. Asimismo, Mabel le propondrá a Salva un plan para ayudarse el uno al otro, mientras que Andrés y Gabriel protagonizarán otro choque debido a la necesidad de reemplazar o no a Luis.