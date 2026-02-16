FormulaTV
Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

ADELANTO 17 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' se despedirá de Luis y recuperará el amor secreto de Andrés y Begoña

Gabriel intentará ser buen padre y marido y a Carmen le costará integrarse en la casa grande.

'Sueños de libertad' se despedirá de Luis y recuperará el amor secreto de Andrés y Begoña
Después de la propuesta que Damián le hizo a Tasio en 'Sueños de libertad' y que este le comunicó a Carmen, la mujer ya ha tomado una decisión. Finalmente, ha aceptado que los dos se vayan a vivir a la casa grande. Y mientras uno llegan, otros se van, como Luis y Luz. El momento de comunicarle esta noticia a Digna ha resultado bastante agridulce.

A causa de su marcha a Barcelona, Luis tiene pendientes las acciones de la empresa y, por tanto, debe decidir a quién se las vende. Damián ha animado a Digna a que sea ella quien se haga con las acciones y así, de algún modo, continúe el legado de su hijo.

El puesto de Luis queda vacante, pero Andrés y Gabriel tienen opiniones muy contrarias de qué hacer con él. Mientras que el De la Reina opta por contratar a un nuevo empleado, Gabriel no ve la necesidad en ello. Por otro lado, Pablo ha vivido un desagradable encuentro con Marisol al visitar a Damián. Mabel le ha propuesto a Salva un plan para que ambos se ayuden mutuamente.

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 500 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 17 de febrero en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV vivirá la despedida de Luis, quien dirá adiós a toda la familia. Entre tanto, Luz le hará una oferta de trabajo a Miguel y Gabriel seguirá negándose a contratar a una persona para que sustituya a Luis en la fábrica.

Carmen estará muy tímida a su llegada a la casa grande, más que Tasio. Por su parte, Gabriel intentará ser un buen padre y marido, aunque Begoña no parece estar muy por la labor, dado que con la marcha de María, Andrés le propondrá que vuelvan a ser amantes. En cuanto a Marta, conseguirá celebrar, aunque a su manera, el cumpleaños de Cloe. En suma, Valentina le confesará su gran secreto a Carmen y a Claudia.

