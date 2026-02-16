'Sueños de libertad' se despedirá de Luis y recuperará el amor secreto de Andrés y Begoña

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Después de la propuesta que Damián le hizo a Tasio en 'Sueños de libertad' y que este le comunicó a Carmen, la mujer ya ha tomado una decisión. Finalmente, ha aceptado que los dos se vayan a vivir a la casa grande. Y mientras uno llegan, otros se van, como Luis y Luz. El momento de comunicarle esta noticia a Digna ha resultado bastante agridulce.
A causa de su marcha a Barcelona, Luis tiene pendientes las acciones de la empresa y, por tanto, debe decidir a quién se las vende. Damián ha animado a Digna a que sea ella quien se haga con las acciones y así, de algún modo, continúe el legado de su hijo.
El puesto de Luis queda vacante, pero Andrés y Gabriel tienen opiniones muy contrarias de qué hacer con él. Mientras que el De la Reina opta por contratar a un nuevo empleado, Gabriel no ve la necesidad en ello. Por otro lado, Pablo ha vivido un desagradable encuentro con Marisol al visitar a Damián. Mabel le ha propuesto a Salva un plan para que ambos se ayuden mutuamente.
¿Qué pasará el martes?
Carmen estará muy tímida a su llegada a la casa grande, más que Tasio. Por su parte, Gabriel intentará ser un buen padre y marido, aunque Begoña no parece estar muy por la labor, dado que con la marcha de María, Andrés le propondrá que vuelvan a ser amantes. En cuanto a Marta, conseguirá celebrar, aunque a su manera, el cumpleaños de Cloe. En suma, Valentina le confesará su gran secreto a Carmen y a Claudia.