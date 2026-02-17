Por Redacción |

Como acabamos de ver en el capítulo de este martes 17 de febrero, Luz le ha hecho una oferta de trabajo a Miguel en 'Sueños de California'. Además, en esta entrega que celebra los 500 capítulos, Carmen se ha mostrado más cohibida que Tasio durante su llegada a la casa grande.

Y es que esta entrega ha estado repleta de tramas, pues Gabriel se ha mantenido tajante sobre prescindir del antiguo puesto de Luis, mientras que este último Luis se ha despedido de toda la familia. Según ha demostrado, Gabriel quiere esforzarse por ser un buen padre y marido, pero ya veremos si lo consigue.

Ana Fernández en 'Sueños de libertad'

Valentina ha protagonizado otra de las tramas que nos ha mantenido en vilo, pues ha confesado su gran secreto a Carmen y a Claudia. Marta ha conseguido celebrar, a su manera, el cumpleaños de Cloe. Por último, Andrés ha tratado de recuperar a Begoña.

Itziar Atienza en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio 501 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 18 de febrero en Antena 3, la serie producida por Diagonal TVa la vez que Carmen no terminará de adaptarse en la casa grande.

Pero esas no serán las únicas tramas, pues como veremos, Miguel será rechazado profesionalmente y Nieves no verá con buenos ojos el nuevo trabajo de Mabel. Gabriel recibirá una citación notarial para la lectura de un testamento; Begoña le dará una respuesta a Andrés y Nieves se encontrará con Marisol.