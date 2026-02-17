Como acabamos de ver en el capítulo de este martes 17 de febrero, Luz le ha hecho una oferta de trabajo a Miguel en 'Sueños de California'. Además, en esta entrega que celebra los 500 capítulos, Carmen se ha mostrado más cohibida que Tasio durante su llegada a la casa grande.
Y es que esta entrega ha estado repleta de tramas, pues Gabriel se ha mantenido tajante sobre prescindir del antiguo puesto de Luis, mientras que este último Luis se ha despedido de toda la familia. Según ha demostrado, Gabriel quiere esforzarse por ser un buen padre y marido, pero ya veremos si lo consigue.
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
Valentina ha protagonizado otra de las tramas que nos ha mantenido en vilo, pues ha confesado su gran secreto a Carmen y a Claudia. Marta ha conseguido celebrar, a su manera, el cumpleaños de Cloe. Por último, Andrés ha tratado de recuperar a Begoña.
¿Qué pasará el miércoles?
Pero esas no serán las únicas tramas, pues como veremos, Miguel será rechazado profesionalmente y Nieves no verá con buenos ojos el nuevo trabajo de Mabel. Gabriel recibirá una citación notarial para la lectura de un testamento; Begoña le dará una respuesta a Andrés y Nieves se encontrará con Marisol.