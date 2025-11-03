FormulaTV
Conectar
Última hora Ahora sí, Carlos Mazón presenta su dimisión

ADELANTO 4 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' recibirá a un misterioso desconocido y reconciliará a Marta y Digna

Andrés tendrá una importante laguna de memoria y Marta recibirá un inquietante carta.

'Sueños de libertad' recibirá a un misterioso desconocido y reconciliará a Marta y Digna
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 15:58 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #32 de 3.683 Ranking Sueños de libertad

  • 16

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha arrancado la semana y el mes con muchas novedades. En el episodio emitido el lunes 3 de noviembre, la ficción de Diagonal TV emitida a través de Antena 3 ha mostrado cómo se siente realmente Damián con respecto a los Merino tras haberse producido la votación que ha cambiado para siempre el destino de la compañía.

Luz ha autorizado a Begoña a retomar su rutina, por lo que ambas se han podido ilusionar con desarrollar un nuevo proyecto. Mientras tanto, Tasio ha comunicado el cambio en la situación empresarial y, a su vez, Marta ha optado por cerrarse en banda y no perdonar de ninguna manera a Digna, pero una dolorosa reminiscencia ha cambiado el rumbo y ha provocado una aproximación entre los dos personajes.

Begoña, alegre en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Begoña, alegre en 'Sueños de libertad'
Vídeos FormulaTV

En paralelo, un desafortunado comentario de Teo ha llevado a Claudia a entristecerse, así que Cristina ha decidido quedarse en la colonia para tratar de mejorar su estado de ánimo. En último lugar, Damián ha puesto en orden sus prioridades tras pasar por el hospital y Gabriel, una vez se ha despedido de Begoña, se ha dirigido a París, dejando en el aire muchas incógnitas sobre lo sucedido y acerca de sus intenciones.

Begoña y Andrés se abrazan en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Begoña y Andrés se abrazan en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que verá la luz el martes 4 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, Damián se abrirá con Manuela, quien le responderá con un tono más tierno de lo esperado. Marta reculará y decidirá enterrar el hacha de guerra con Digna pese a su desencuentro. Begoña confirmará su sospecha: Andrés tiene una preocupante laguna de memoria.

Luz será consciente de que su idea difícilmente prosperará, ya que no contará con el respaldo que esperaba por parte de los trabajadores. Digna plantará cara a don Agustín y trazará unos claros límites, mientras que Marta recibirá una inquietante carta que podría sacudir por completo su realidad. Por último, una figura desconocida irrumpirá en la colonia y se dedicará a observar desde las sombras.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas