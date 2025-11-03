'Sueños de libertad' recibirá a un misterioso desconocido y reconciliará a Marta y Digna

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha arrancado la semana y el mes con muchas novedades. En el episodio emitido el lunes 3 de noviembre, la ficción de Diagonal TV emitida a través de Antena 3 ha mostrado cómo se siente realmente Damián con respecto a los Merino tras haberse producido la votación que ha cambiado para siempre el destino de la compañía.

Luz ha autorizado a Begoña a retomar su rutina, por lo que ambas se han podido ilusionar con desarrollar un nuevo proyecto. Mientras tanto, Tasio ha comunicado el cambio en la situación empresarial y, a su vez, Marta ha optado por cerrarse en banda y no perdonar de ninguna manera a Digna, pero una dolorosa reminiscencia ha cambiado el rumbo y ha provocado una aproximación entre los dos personajes.

Begoña, alegre en 'Sueños de libertad'

En paralelo, un desafortunado comentario de Teo ha llevado a Claudia a entristecerse, así que Cristina ha decidido quedarse en la colonia para tratar de mejorar su estado de ánimo. En último lugar, Damián ha puesto en orden sus prioridades tras pasar por el hospital y Gabriel, una vez se ha despedido de Begoña, se ha dirigido a París, dejando en el aire muchas incógnitas sobre lo sucedido y acerca de sus intenciones.

Begoña y Andrés se abrazan en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que verá la luz el martes 4 de noviembre en la sobremesa de Antena 3,de lo esperado. Marta reculará y decidirá enterrar el hacha de guerra con Digna pese a su desencuentro.: Andrés tiene una preocupante laguna de memoria.

Luz será consciente de que su idea difícilmente prosperará, ya que no contará con el respaldo que esperaba por parte de los trabajadores. Digna plantará cara a don Agustín y trazará unos claros límites, mientras que Marta recibirá una inquietante carta que podría sacudir por completo su realidad. Por último, una figura desconocida irrumpirá en la colonia y se dedicará a observar desde las sombras.