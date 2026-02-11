'Sueños de libertad' querrá despedir a Tasio, aunque Damián le hará una fortuita propuesta

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #58 de 3.688
- 20
- 4
'Sueños de libertad' ya ha ofrecido un nuevo episodio en la sobremesa de Antena 3 este miércoles 11 de febrero dejándonos con ganas de más. Y es que en este capítulo hemos visto cómo avanzan muchas de sus tramas, como que Gabriel ya se ha enterado de que Damián está embarcado en un nuevo proyecto.
Además, Carmen y Marisol han ejercido de madres con Tasio porque se está extralimitando. Por otro lado, Manuela le ha revelado a Eduardo el motivo de su extraño comportamiento con Juanito. Pablo ha quedado en evidencia ante Gabriel debido a una negligencia de Mabel.
Pero estas tramas no son las únicas que hemos podido ver, pues también está la protagonizada por Pablo y Nieves presionando a Miguel para que confiese lo que sabe sobre Mabel. También, Gabriel ha comunicado unas medidas que no han gustado a los accionistas y uno de ellos ha tomado una decisión inesperada.
¿Qué pasará el miércoles?
También en este capítulo, Gabriel tiene claro que quiere despedir a Tasio, sin embargo, Damián le hará una inesperada propuesta a Tasio. Por su parte, Mabel rechazará seguir trabajando para su padre; Luis le comunicará a Luz que ha dimitido; y Cloe deberá decidir con quién pasar su cumpleaños.