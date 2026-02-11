FormulaTV
ADELANTO 12 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' querrá despedir a Tasio, aunque Damián le hará una fortuita propuesta

En este capítulo del jueves, Luis le comunicará a Luz que ha dimitido.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 18:19 (hace 3 horas)

'Sueños de libertad' ya ha ofrecido un nuevo episodio en la sobremesa de Antena 3 este miércoles 11 de febrero dejándonos con ganas de más. Y es que en este capítulo hemos visto cómo avanzan muchas de sus tramas, como que Gabriel ya se ha enterado de que Damián está embarcado en un nuevo proyecto.

Además, Carmen y Marisol han ejercido de madres con Tasio porque se está extralimitando. Por otro lado, Manuela le ha revelado a Eduardo el motivo de su extraño comportamiento con Juanito. Pablo ha quedado en evidencia ante Gabriel debido a una negligencia de Mabel.

Pablo y Gabriel, reunidos en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Pablo y Gabriel, reunidos en 'Sueños de libertad'
Pero estas tramas no son las únicas que hemos podido ver, pues también está la protagonizada por Pablo y Nieves presionando a Miguel para que confiese lo que sabe sobre Mabel. También, Gabriel ha comunicado unas medidas que no han gustado a los accionistas y uno de ellos ha tomado una decisión inesperada.

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y se verá en abierto el jueves 12 de febrero, dará continuará las tramas que nos dejaron en vilo, siendo una de ellas el acercamiento que tendrán Begoña y Eduardo. Pero esto no es todo, pues Valentina tendrá un bonito detalle con Cloe.

Damián, haciéndole una propuesta a Tasio, en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Damián, haciéndole una propuesta a Tasio, en 'Sueños de libertad'

También en este capítulo, Gabriel tiene claro que quiere despedir a Tasio, sin embargo, Damián le hará una inesperada propuesta a Tasio. Por su parte, Mabel rechazará seguir trabajando para su padre; Luis le comunicará a Luz que ha dimitido; y Cloe deberá decidir con quién pasar su cumpleaños.

