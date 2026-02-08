'Sueños de libertad' bautizará a Juanito por su grave estado de salud y María se despedirá de los De la Reina

Por Redacción |

'Sueños de libertad' concluyó la primera semana de febrero en la sobremesa de Antena 3 preocupando por el estado de salud del bebé de Begoña, cuya preocupación la llevó a proponerse bautizarlo ante el temor de que no sobreviviera. Mientras, Miguel proponía aplicarle un tratamiento bastante drástico que no convencía del todo a Luz.

En cuanto a María, le comunicó a Andrés que ya había dado luz verde al proceso de nulidad matrimonial, al mismo tiempo que se proponía manipular a Julia, a escondidas, para su propio beneficio. La preocupación de Claudia y Carmen por Valentina, además, no evitaron que esta se mostrara esquiva y Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le rogó que abandonara la ciudad.

Gabriel, Luz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

Este 9 de febrero, la serie producida por Diagonal TV afronta un tenso episodio 494, en el que Luz informará a Gabriel y Begoña de un tratamiento muy arriesgado que tendría que suministrar al pequeño Juanito, puesto que sería su única opción de sobrevivir. Dada la situación extrema de su hijo, además, Begoña conseguirá convencer a la familia de celebrar su bautizo, donde Julia y Andrés ejercerán de padrinos.

Marta y María en 'Sueños de libertad'

después de otorgarle a Andrés la nulidad matrimonial. De hecho, María informará a Damián y Marta de su decisión de dejar la casa, aunque no cederá las acciones de Julia por el momento, al igual que comunicará su decisión tanto a Manuela como a Digna. Con respecto a Tasio, este propondrá aen el negocio de don Damián, desconocedor de que se trata de la amante de Pablo Salazar.

Claudia y Carmen le exigirán explicaciones a Valentina por haberse escaqueado de la quedada, mientras que la amiga de Cloe intentará tranquilizar y dejarle claro a su madre, a través de una llamada, que no puede volver. Por desgracia, la conversación la desestabilizará aún más, empeorando así su ya delicada situación, dado que Rodrigo continúa tras sus pasos. En la cantina, Claudia se llevará un chasco al descubrir que la cena con Salva no será precisamente a solas.