FormulaTV
Conectar
Directo Primer tardeo Golfo del Benidorm Fest 2026

ADELANTO 10 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' rechazará la nueva creación de Luis y María soltará una bomba antes de irse

Pablo recibirá una inesperada petición y Miguel encontrará un bálsamo en sus triunfos laborales.

'Sueños de libertad' rechazará la nueva creación de Luis y María soltará una bomba antes de irse
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 9 Febrero 2026 16:48 (hace 1 hora)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #57 de 3.671 Ranking Sueños de libertad

  • 19

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha iniciado una nueva semana de febrero con su episodio 494, en el que la sorpresa se ha extendido por todo el elenco de personajes cuando Begoña ha dejado claro quiénes van a ser los padrinos de Juanito.

También en lo que respecta al pequeño, Luz ha comunicado el demoledor diagnóstico del niño a Begoña y a Gabriel tras tantos días de preocupación por su estado de salud. María ha aprovechado el momento de su despedida para liberarse como nunca y desquitarse con todos los miembros de la casa con los que tenía rencillas pendientes.

Begoña en &#39;Sueños de libertad&#39;
Begoña en 'Sueños de libertad'
Vídeos FormulaTV

Valentina ha reunido las fuerzas y la valentía necesarias para ponerse en contacto, a través de una llamada, con alguien de su pasado. Damián y Tasio se han decantado por contratar a Marisol como secretaria, mientras que la cita de Claudia con Salva no ha salido como esperaba. En último lugar, María ha mentido flagrantemente a Andrés acerca del lugar al que se marchará tras dejar atrás la casa familiar.

María en &#39;Sueños de libertad&#39;
María en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo capítulo de la producción de Diagonal TV, que se verá el martes 10 de febrero en la sobremesa de Antena 3, Claudia intentará acercarse a Valentina para averiguar qué le sucede y a qué se debe la preocupación que siente. En paralelo, Miguel aliviará sus fracasos amorosos con varias victorias profesionales.

La nueva creación de Luis será rechazada por completo por Gabriel y habrá un cruce de reproches entre ambos. María le hará una inesperada petición a Pablo y justo antes de marcharse soltará un megatón. Por último, Mabel le transmitirá un peliagudo pesado secreto a Miguel, que tendrá que cargar con él desde ese momento.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas