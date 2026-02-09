'Sueños de libertad' rechazará la nueva creación de Luis y María soltará una bomba antes de irse

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha iniciado una nueva semana de febrero con su episodio 494, en el que la sorpresa se ha extendido por todo el elenco de personajes cuando Begoña ha dejado claro quiénes van a ser los padrinos de Juanito.

También en lo que respecta al pequeño, Luz ha comunicado el demoledor diagnóstico del niño a Begoña y a Gabriel tras tantos días de preocupación por su estado de salud. María ha aprovechado el momento de su despedida para liberarse como nunca y desquitarse con todos los miembros de la casa con los que tenía rencillas pendientes.

Begoña en 'Sueños de libertad'

Valentina ha reunido las fuerzas y la valentía necesarias para ponerse en contacto, a través de una llamada, con alguien de su pasado. Damián y Tasio se han decantado por contratar a Marisol como secretaria, mientras que la cita de Claudia con Salva no ha salido como esperaba. En último lugar, María ha mentido flagrantemente a Andrés acerca del lugar al que se marchará tras dejar atrás la casa familiar.

María en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo capítulo de la producción de Diagonal TV, que se verá el martes 10 de febrero en la sobremesa de Antena 3,para averiguar qué le sucede y a qué se debe la preocupación que siente. En paralelo,con varias victorias profesionales.

La nueva creación de Luis será rechazada por completo por Gabriel y habrá un cruce de reproches entre ambos. María le hará una inesperada petición a Pablo y justo antes de marcharse soltará un megatón. Por último, Mabel le transmitirá un peliagudo pesado secreto a Miguel, que tendrá que cargar con él desde ese momento.