ADELANTO 11 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' dejará en evidencia a Pablo y un accionista tomará una decisión inesperada

Gabriel comunicará una serie de medidas y se enterará del nuevo proyecto de Damián.

'Sueños de libertad' dejará en evidencia a Pablo y un accionista tomará una decisión inesperada
Por RedacciónPublicado: Martes 10 Febrero 2026 16:54 (hace 28 minutos)

'Sueños de libertad' ha brindado un nuevo episodio en la sobremesa de Antena 3 este martes 10 de febrero. La segunda entrega de la semana ha intentado acercar a Claudia y a Valentina tras percibir la primera que la segunda está atosigada por preocupaciones que prefiere no compartir.

Los fracasos amorosos se han ido acumulando en la vida de Miguel, pero su situación laboral, que sí le está dando alguna que otra alegría, está siendo un bálsamo para superar el día a día. Además, Gabriel ha rechazado por completo la nueva creación de un afectado Luis, a quien también ha acusado de abusar de su confianza.

Luis y Luz en &#39;Sueños de libertad&#39;
Por su parte, María ha decidido hacerle una inesperada petición a Pablo mientras se encuentra en una posición desesperada, aunque justo antes de despedirse ha soltado una bomba muy potente. En último lugar, Miguel ha visto trastocada esa racha positiva tras el último movimiento de Mabel, que le ha cargado con un delicado secreto.

Begoña en &#39;Sueños de libertad&#39;
¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y se verá en abierto el miércoles 11 de febrero, Gabriel se enterará de que Damián ha puesto en marcha un nuevo proyecto. En paralelo, Carmen y Marisol harán las veces de madres de Tasio al darse cuenta de que se está extralimitando con sus acciones.

Manuela le contará a Eduardo el verdadero motivo por el que Juanito se comporta de una forma tan extraña. Pablo quedará en evidencia frente a Gabriel debido a una negligencia de Mabel, y el propio Pablo, junto a Nieves, presionará a Miguel para que diga lo que sabe sobre Mabel. Por último, Gabriel comunicará unas medidas que desagradarán a los accionistas, hasta el punto de que uno de ellos tomará una decisión inesperada.

