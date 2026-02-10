Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad' tras su baja por maternidad

Serie relacionada
Es común ver cómo en las series diarias los personajes van y vienen con la intención de dinamizar las tramas y dar la bienvenida a nuevos horizontes. Sin embargo, 'Sueños de libertad' perdió a uno de sus personajes más queridos cuando Fina tuvo que abandonar el país y marcharse a Argentina, lo que ponía fin a su relación sentimental con Marta de la Reina.
El porqué detrás de esta marcha tenía un motivo de peso: Alba Brunet estaba embarazada y tenía que abandonar la producción de Diagonal TV para dar la bienvenida a su bebé. De este modo, se orquestó su salida con motivo de su baja de maternidad, hecho que los seguidores de la serie diaria ya conocían cuando tuvieron que despedirse del personaje.
Después de meses de ausencia y de no llegar a confirmarse su vuelta, Alba Brunet ha desvelado cualquier atisbo de duda: Fina regresará a 'Sueños de libertad'. Además, para hacerlo más real, la noticia la ha compartido la cuenta oficial de X de la serie. En el breve vídeo, la actriz aparece con el pelo más corto y una contundente afirmación: "Fina ha vuelto".
La salida de Fina
Marta Belmonte. En un intento por proteger a su amada, Fina mató en defensa propia a Santiago. No obstante, Pelayo aprovechó esta circunstancia para chantajearla y así no ver cómo su falso matrimonio con Marta se tambaleaba.
El regreso de Fina a Toledo supone otro giro inesperado para Marta, que después de superar el duelo por perder a su novia le tocará volver a verla en la colonia. Además, la hija de Damián ha rehecho su vida y mantiene una relación con Cloe, la cual habrá que ver si sigue en pie cuando el pasado vuelva.