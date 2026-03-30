Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #69 de 3.712
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En el capítulo que ha emitido Antena 3 de 'Sueños de libertad' hemos visto cómo avanzaban muchas tramas, las cuales nos han dejado con ganas de más. Por ejemplo, Julia ha leído el artículo sobre Damián mientras que Salva ha recibido una llamada que lo ha dejado de muy mal humor.
Además, Mabel y Miguel se han dado cuenta de que sus padres ocultan algo; Digna y Begoña han reconfortado a Luz tras la muerte de su padre; Pablo ha presionado a Tasio para que aplaque las quejas de Carmen y las trabajadoras; y Ángel le ha hecho una propuesta inesperada a Paula.
¿Qué pasará el martes?
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el episodio 530 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 31 de marzo en Antena 3, siendo este el último capítulo del mes, la serie producida por Diagonal TV tiene muchas sorpresas preparadas para el público fiel de esta serie que tarde a tarde la convierten en la más vista de la televisión.
Pero esto no es todo, ya que también en esta entrega, Paula le comunicará a Ángel su decisión sobre su relación. La colonia se despedirá de Luz, y, por otra parte, Julia confrontará a Digna sobre el pasado de Damián a la vez que Valentina se sincerará con Andrés.