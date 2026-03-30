Por Redacción |

En el capítulo que ha emitido Antena 3 de 'Sueños de libertad' hemos visto cómo avanzaban muchas tramas, las cuales nos han dejado con ganas de más. Por ejemplo, Julia ha leído el artículo sobre Damián mientras que Salva ha recibido una llamada que lo ha dejado de muy mal humor.

Además, Mabel y Miguel se han dado cuenta de que sus padres ocultan algo; Digna y Begoña han reconfortado a Luz tras la muerte de su padre; Pablo ha presionado a Tasio para que aplaque las quejas de Carmen y las trabajadoras; y Ángel le ha hecho una propuesta inesperada a Paula.

Julia en 'Sueños de libertad'

Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 530 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 31 de marzo en Antena 3, siendo este el último capítulo del mes, la serie producida por Diagonal TV tiene muchas sorpresas preparadas para el público fiel de esta serie que tarde a tarde la convierten en la más vista de la televisión.

Una de las tramas estará protagonizada por Pablo, quien propondrá una alternativa para solucionar el problema con las trabajadoras. Además,, mientras que Mabel y Miguel pedirán explicaciones a Pablo sobre el malestar de Nieves.

Pero esto no es todo, ya que también en esta entrega, Paula le comunicará a Ángel su decisión sobre su relación. La colonia se despedirá de Luz, y, por otra parte, Julia confrontará a Digna sobre el pasado de Damián a la vez que Valentina se sincerará con Andrés.