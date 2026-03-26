Por Redacción |

'Sueños de libertad' se ha aproximado al final de su particular semana este jueves 26 de marzo. En la entrega más reciente de la producción de Diagonal TV, Gabriel se ha decidido a acabar por completo con la reputación de Damián. Para ello, le ha contado a la prensa varios trapos sucios del patriarca y, por si eso no fuera suficiente, ha llegado a entregar un cheque para asegurarse de que la información se publica.

En la tienda, las chicas se han plantado y se han negado a aceptar las condiciones ofrecidas por Pablo. Lo que ansían es el dinero que les deben y no las vacaciones que les han propuesto. Por su parte, Claudia ha seguido ilusionada por Salva y Mabel no ha sabido frenar su interés hacia el cantinero. En paralelo, el padre de Luz ha recibido la visita de don Agustín, con quien ha compartido sus preocupaciones.

Nieves en 'Sueños de libertad'

Beatriz y Álvaro han acometido un plan que podría tener un doloroso impacto en Begoña y Juanito, ya que guardaría relación con un accidente de coche. Una vez acontecido el percance, Gabriel ha hecho acto de presencia para enfrentarse a Beatriz en el hotel, avisándole de que debe alejarse de su mujer y su hijo.

Luz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que verá la luz en la sobremesa de Antena 3 el viernes 27 de marzo,como consecuencia de la última jugarreta de Gabriel con la prensa. Asimismo, Nieves sufrirá un duro golpe y se llegará a desvanecer.

Valentina será presa de un ataque de pánico por culpa de las acciones de Álvaro, mientras que Luz se despedirá para siempre de su padre en un tierno y desgarrador momento. Marta y Andrés abroncarán a Álvaro y, finalmente, Gabriel se encontrará con una desagradable sorpresa al regresar a su hogar.