Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #87 de 3.712
- 23
- 4
'Sueños de libertad' se ha aproximado al final de su particular semana este jueves 26 de marzo. En la entrega más reciente de la producción de Diagonal TV, Gabriel se ha decidido a acabar por completo con la reputación de Damián. Para ello, le ha contado a la prensa varios trapos sucios del patriarca y, por si eso no fuera suficiente, ha llegado a entregar un cheque para asegurarse de que la información se publica.
En la tienda, las chicas se han plantado y se han negado a aceptar las condiciones ofrecidas por Pablo. Lo que ansían es el dinero que les deben y no las vacaciones que les han propuesto. Por su parte, Claudia ha seguido ilusionada por Salva y Mabel no ha sabido frenar su interés hacia el cantinero. En paralelo, el padre de Luz ha recibido la visita de don Agustín, con quien ha compartido sus preocupaciones.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Beatriz y Álvaro han acometido un plan que podría tener un doloroso impacto en Begoña y Juanito, ya que guardaría relación con un accidente de coche. Una vez acontecido el percance, Gabriel ha hecho acto de presencia para enfrentarse a Beatriz en el hotel, avisándole de que debe alejarse de su mujer y su hijo.
¿Qué pasará el viernes?
Valentina será presa de un ataque de pánico por culpa de las acciones de Álvaro, mientras que Luz se despedirá para siempre de su padre en un tierno y desgarrador momento. Marta y Andrés abroncarán a Álvaro y, finalmente, Gabriel se encontrará con una desagradable sorpresa al regresar a su hogar.