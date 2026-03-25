'Sueños de libertad' rechazará la propuesta de la dirección y Begoña sufrirá un percance con Beatriz

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #94 de 3.712
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'Sueños de libertad' ha abierto más frentes con su episodio del miércoles 25 de marzo, que ha convertido a Valentina en el gran apoyo de Cloe tras su dolorosa ruptura con Marta. En medio de este complicado contexto, la joven le ha comentado a su amiga que no puede esquivar para siempre a su ex y que debe alcanzar una relación cordial con ella.
Pablo le ha contado a Damián que Nieves no puede ni mirarle a la cara tras descubrir su infidelidad con Marisol, lo cual ha desatado una profunda crisis en el matrimonio. Mientras tanto, Carmen se ha mostrado dispuesta a lo que sea necesario para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, por lo que ha llegado incluso a plantarle cara a Pablo Salazar.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Luz le ha dicho a Nieves que ha llegado el momento de ayudar a Alberto a morir, así que toca no dejar absolutamente ningún cabo suelto que las pueda perjudicar a la larga. A su vez, Marta se ha propuesto atormentar a Gabriel al ponerse en contacto con Brossard para adelantarle su plan. De este modo, ha puesto en duda el estatus de Gabriel en la empresa.
¿Qué pasará el jueves?
Las mujeres de la fábrica no aceptarán la propuesta de la dirección de la empresa con respecto al cambio de las condiciones. En paralelo, Begoña, junto a Juanito y Beatriz, sufrirá un percance mientras se desplaza a Pelahustán. Alberto llamará a don Agustín para confesar sus pecados. Por último, Marta tratará de conseguir información de Valentina.