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ADELANTO 26 DE MARZO

'Sueños de libertad' rechazará la propuesta de la dirección y Begoña sufrirá un percance con Beatriz

Gabriel desvelará una información delicada sobre Damián a un periodista.

'Sueños de libertad' rechazará la propuesta de la dirección y Begoña sufrirá un percance con Beatriz
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 25 Marzo 2026 16:15 (hace 9 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #94 de 3.712 Ranking Sueños de libertad

  • 23

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha abierto más frentes con su episodio del miércoles 25 de marzo, que ha convertido a Valentina en el gran apoyo de Cloe tras su dolorosa ruptura con Marta. En medio de este complicado contexto, la joven le ha comentado a su amiga que no puede esquivar para siempre a su ex y que debe alcanzar una relación cordial con ella.

Pablo le ha contado a Damián que Nieves no puede ni mirarle a la cara tras descubrir su infidelidad con Marisol, lo cual ha desatado una profunda crisis en el matrimonio. Mientras tanto, Carmen se ha mostrado dispuesta a lo que sea necesario para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, por lo que ha llegado incluso a plantarle cara a Pablo Salazar.

Valentina en &#39;Sueños de libertad&#39;
Valentina en 'Sueños de libertad'
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Luz le ha dicho a Nieves que ha llegado el momento de ayudar a Alberto a morir, así que toca no dejar absolutamente ningún cabo suelto que las pueda perjudicar a la larga. A su vez, Marta se ha propuesto atormentar a Gabriel al ponerse en contacto con Brossard para adelantarle su plan. De este modo, ha puesto en duda el estatus de Gabriel en la empresa.

Beatriz y Begoña en &#39;Sueños de libertad&#39;
Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de la producción de Diagonal TV, que se podrá ver en la sobremesa de Antena 3 el jueves 26 de marzo, Miguel descubrirá que Pablo ya no duerme en casa como consecuencia de su crisis matrimonial. Gabriel le contará a un periodista una información muy perjudicial acerca de Damián.

Las mujeres de la fábrica no aceptarán la propuesta de la dirección de la empresa con respecto al cambio de las condiciones. En paralelo, Begoña, junto a Juanito y Beatriz, sufrirá un percance mientras se desplaza a Pelahustán. Alberto llamará a don Agustín para confesar sus pecados. Por último, Marta tratará de conseguir información de Valentina.

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