'Sueños de libertad' rechazará la propuesta de la dirección y Begoña sufrirá un percance con Beatriz

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha abierto más frentes con su episodio del miércoles 25 de marzo, que ha convertido a Valentina en el gran apoyo de Cloe tras su dolorosa ruptura con Marta. En medio de este complicado contexto, la joven le ha comentado a su amiga que no puede esquivar para siempre a su ex y que debe alcanzar una relación cordial con ella.

Pablo le ha contado a Damián que Nieves no puede ni mirarle a la cara tras descubrir su infidelidad con Marisol, lo cual ha desatado una profunda crisis en el matrimonio. Mientras tanto, Carmen se ha mostrado dispuesta a lo que sea necesario para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, por lo que ha llegado incluso a plantarle cara a Pablo Salazar.

Valentina en 'Sueños de libertad'

Luz le ha dicho a Nieves que ha llegado el momento de ayudar a Alberto a morir, así que toca no dejar absolutamente ningún cabo suelto que las pueda perjudicar a la larga. A su vez, Marta se ha propuesto atormentar a Gabriel al ponerse en contacto con Brossard para adelantarle su plan. De este modo, ha puesto en duda el estatus de Gabriel en la empresa.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de la producción de Diagonal TV, que se podrá ver en la sobremesa de Antena 3 el jueves 26 de marzo,como consecuencia de su crisis matrimonial. Gabriel le contará a un periodista

Las mujeres de la fábrica no aceptarán la propuesta de la dirección de la empresa con respecto al cambio de las condiciones. En paralelo, Begoña, junto a Juanito y Beatriz, sufrirá un percance mientras se desplaza a Pelahustán. Alberto llamará a don Agustín para confesar sus pecados. Por último, Marta tratará de conseguir información de Valentina.