'Sueños de libertad' sufrirá una grave traición y dejará a Andrés sin recuerdos

Por Julia Almazán Romero |

En el episodio 426, emitido el jueves 30 de octubre, la calma aparente se ha desmoronado una vez más en 'Sueños de libertad'. Gabriel lograba convencer a Begoña de que no visitara a Andrés en el hospital, alegando que debe mantener reposo y evitar alterarse, aunque sus motivos reales iban mucho más allá de la preocupación. Para distraerla, el médico le ha propuesto compartir con la familia una noticia que podría cambiarlo todo, gesto que Begoña ha acogido con emoción.

Mientras tanto, en la tienda, Carmen se ha sincerado con Claudia y Gema sobre su pasado y ha desvelado un episodio que ni Tasio conoce. La revelación sobre David, su antiguo amor, ha dejado a todos sin palabras. En otro frente, Gaspar ha seguido buscando apoyos para levantar la cooperativa y se le ha ocurrido una idea innovadora junto a Luz: comercializar la crema de aloe vera que ambas han desarrollado.

Begoña y Marta en el capítulo 426 de 'Sueños de Libertad'

Marta ha recibido una inquietante llamada desde la cárcel que decide ocultar, temiendo las consecuencias que pueda traer. Sin embargo, cuando parecía que la familia empezaba a existir cierta esperanza, un voto decisivo en la junta lo ha cambiado todo. Perfumerías de la Reina se tambalea y Damián comprende que su legado está en peligro.

¿Qué pasará el viernes?

El capítulo 427 de 'Sueños de libertad', que se emite el viernes 31 de octubre en Antena 3, la producción de Diagonal TV llegará cargado de revelaciones y rupturas. Tras lo ocurrido en la junta,. Su temor se hará realidad cuando Masina traicione a Perfumerías de la Reina, dejando a la compañía en una situación crítica y confirmando sus peores presagios.

Paralelamente, Andrés comenzará a recuperarse en el hospital, aunque no recuerda nada del accidente. Damián aceptará la dolorosa tarea de contarle la verdad, mientras Gabriel insistirá en mantener el secreto. María, decidida a desafiarlo, advertirá que tiene un plan si Andrés llega a recordar lo que vio.

Digna y Andrés en 'Sueños de libertad'

En otro punto de la historia, Tasio descubrirá que Carmen y David fueron pareja en el pasado y ella le confesará cuánto la ayudó en una etapa oscura de su vida. Pero la tensión aumentará cuando Digna le revele a Marta toda la verdad sobre la muerte de Jesús, una confesión que desestabilizará por completo a la joven.

Asimismo, la inocencia de Julia destapará el secreto del embarazo de Begoña al contárselo a don Agustín, que escandalizado la enfrentará. La tensión alcanzará su punto máximo con una llamada que dejará a Tasio completamente mudo sin saber reaccionar. Con Joaquín a su lado, el empresario comprenderá que algo grave acaba de ocurrir. El futuro de Perfumerías de la Reina, y de todos sus protagonistas, pende de un hilo.