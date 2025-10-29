Por Sandra Alcaide Barrón |

'Sueños de libertad' está llegando al final de su semana dejando en el aire varias incógnitas, como el posible regreso de Andrés tras el coma. Por su parte, María se enfrenta a su gran aliado, Gabriel, en el hospital. Por otro lado, Damián rechaza la oferta de Massina, aunque Tasio le sugiere que la decisión debería ser votada en junta. Mientras tanto, Digna le confiesa a Luz sus dudas y miedos acerca del futuro matrimonio entre Begoña y Gabriel, y Carmen se pone al día con David.

Cada vez son más los trabajadores de la cooperativa que juntan fuerzas para intentar convencer a Tasio de que les haga caso, mientras que Irene se despide de Damián y le lanza una inesperada pregunta. Este, por su parte, comienza a tener dudas y a perder la esperanza en que todos los accionistas de la empresa voten en contra de la venta. A su vez, Gabriel recibe una impactante noticia que le deja entre la espada y la pared.

Begoña en el episodio 426 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

En el episodio 426 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 30 de octubre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV hará que Gabriel convenza a Begoña para aplazar su visita al hospital y juntos darán una sorprendente e ilusionante noticia a sus familias. La pareja parecerá más unida y afianzada que nunca.

Tasio negociando en 'Sueños de libertad'

Por último, Marta recibirá una inquietante llamada, la cual optará por ocultar al resto de personas, guardándose su existencia para ella misma. Además, la familia deberá enfrentarse a un nuevo obstáculo económico, cuando empezaban a ver la luz al final del túnel, y un voto decisivo cambiará el rumbo de la empresa.