FormulaTV
Conectar
Última hora Alerta roja de AEMET en Andalucía por inundaciones en Huelva

ADELANTO 30 DE OCTUBRE

'Sueños de libertad' se enfrentará a un nuevo obstáculo económico y Marta recibirá una llamada inquietante

Gabriel convencerá a Begoña para aplazar su visita al hospital y Carmen compartirá con Claudia y Gema un episodio importante de su pasado.

'Sueños de libertad' se enfrentará a un nuevo obstáculo económico y Marta recibirá una llamada inquietante
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 16:14 (hace 1 hora)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #45 de 3.444 Ranking Sueños de libertad

  • 16

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' está llegando al final de su semana dejando en el aire varias incógnitas, como el posible regreso de Andrés tras el coma. Por su parte, María se enfrenta a su gran aliado, Gabriel, en el hospital. Por otro lado, Damián rechaza la oferta de Massina, aunque Tasio le sugiere que la decisión debería ser votada en junta. Mientras tanto, Digna le confiesa a Luz sus dudas y miedos acerca del futuro matrimonio entre Begoña y Gabriel, y Carmen se pone al día con David.

Cada vez son más los trabajadores de la cooperativa que juntan fuerzas para intentar convencer a Tasio de que les haga caso, mientras que Irene se despide de Damián y le lanza una inesperada pregunta. Este, por su parte, comienza a tener dudas y a perder la esperanza en que todos los accionistas de la empresa voten en contra de la venta. A su vez, Gabriel recibe una impactante noticia que le deja entre la espada y la pared.

Begoña en el episodio 426 de &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Begoña en el episodio 426 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Vídeos FormulaTV

En el episodio 426 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 30 de octubre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV hará que Gabriel convenza a Begoña para aplazar su visita al hospital y juntos darán una sorprendente e ilusionante noticia a sus familias. La pareja parecerá más unida y afianzada que nunca.

Carmen se sincerará con Claudia y Gema y les revelará un importante episodio de su pasado, que le marcó y que ni siquiera Tasio conoce. Por su parte, Gaspar acelerará todo lo posible la captación de apoyos para la cooperativa y le planteará a Luz una innovadora idea para abrir nuevas posibilidades.

Tasio negociando en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Tasio negociando en 'Sueños de libertad'

Por último, Marta recibirá una inquietante llamada, la cual optará por ocultar al resto de personas, guardándose su existencia para ella misma. Además, la familia deberá enfrentarse a un nuevo obstáculo económico, cuando empezaban a ver la luz al final del túnel, y un voto decisivo cambiará el rumbo de la empresa.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas