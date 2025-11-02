Por Redacción |

Damián ha estallado contra María y Marta en 'Sueños de libertad' por su decisión empresarial, que ha trastocado todo tal y como se conocía. Por otro lado, Digna ha lanzado una importante revelación a Marta que la ha dejado completamente desestabilizada a nivel emocional. Andrés ha iniciado su recuperación, lo que ha despertado varias preguntas difíciles sobre lo que pasó.

Carmen le ha revelado a Tasio que David fue muy importante para ella en uno de los momentos más difíciles que pasó en su vida. Además de esto, Tasio ha recibido una llamada inquietante que le ha puesto sobre la mesa una traición que ha cambiado por completo el rumbo de la empresa. Por último, Julia le ha confesado sus sentimientos a don Agustín, lo que ha dejado intranquilo al cura y por ello ha decidido hacer frente a Begoña.

Marta visita a Andrés en el hospital en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

En el episodio 428 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 3 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal dará noticia en boca de Tasio de la nueva situación en la que se encuentra la empresa. Esto enfadará a Damián, que culpa a los Merino por cómo la compañía ha cambiado de rumbo a causa de la votación.

Damián junto a Joaquín y Digna en 'Sueños de libertad'

Pese a todas estas tensiones en el entorno familiar,a visitar a su hijo. En otro orden de cosas, Marta estará muy enfadada con Digna, peroa raíz de un doloroso recuerdo.

Luz le dará permiso a Begoña para retomar su rutina, lo que ayudará a que ambas se motiven con un nuevo proyecto que realicen juntas. Además, Gabriel se despedirá de Begoña para poner rumbo a París, aunque su marcha dejará bastantes incógnitas en el aire. Para terminar, un comentario desafortunado de Teo pondrá triste a Claudia, de modo que Cristina se quedará en la colonia para consolarla.