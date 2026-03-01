Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #66 de 3.695
- 21
- 4
La semana en 'Sueños de libertad' acababa con una faceta de Gabriel que no conocemos del todo: la de un Gabriel detallista que ha pensando en Begoña de una manera muy especial. Mientras tanto, Andrés y Valentina tuvieron que trabajar codo con codo, situación que les ha permitido conocerse un poco más.
A su vez, Don Agustín presionó a Digna para que se decida de una vez por todas y contraiga matrimonio con Damián, aunque este acaba de descubrir algo que le ha sorprendido del todo: la relación de Marta y Cloe. Miguel tomó la determinación de dejar su trabajo en el dispensario y, en paralelo, Begoña y Beatriz se han conocido por primera vez, aunque la primera todavía no conoce la identidad de la segunda.
¿Qué pasará mañana?
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Ya en el episodio del lunes 2 de marzo, la serie diaria de Antena 3 producida por Diagonal TV abordará la crisis de Damián y Digna, que no están en su mejor momento y las tensiones y silencios incómodos se apoderarán de su relación.
Al mismo tiempo, Salva se verá en la necesidad de resarcir a Esteban por lo ocurrido en el bar y buscará la manera de compensarlo, aunque eso suponga un esfuerzo inesperado. Finalmente, Gabriel no evitará el enfrentamiento y terminará plantándole cara a Beatriz.