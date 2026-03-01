FormulaTV
AVANCE 2 DE MARZO

'Sueños de libertad' creará un vínculo nostálgico entre Valentina y Andrés y Gabriel plantará cara a Beatriz

Mabel llegará a la conclusión de que ella no es del agrado de Claudia.

©Atresmedia
Publicado: Domingo 1 Marzo 2026 09:48

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #66 de 3.695 Ranking Sueños de libertad

  • 21

  • 4

La semana en 'Sueños de libertad' acababa con una faceta de Gabriel que no conocemos del todo: la de un Gabriel detallista que ha pensando en Begoña de una manera muy especial. Mientras tanto, Andrés y Valentina tuvieron que trabajar codo con codo, situación que les ha permitido conocerse un poco más.

A su vez, Don Agustín presionó a Digna para que se decida de una vez por todas y contraiga matrimonio con Damián, aunque este acaba de descubrir algo que le ha sorprendido del todo: la relación de Marta y Cloe. Miguel tomó la determinación de dejar su trabajo en el dispensario y, en paralelo, Begoña y Beatriz se han conocido por primera vez, aunque la primera todavía no conoce la identidad de la segunda.

Nieves y Pablo discuten en &#39;Sueños de libertad&#39;
Nieves y Pablo discuten en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del lunes 2 de marzo, la serie diaria de Antena 3 producida por Diagonal TV abordará la crisis de Damián y Digna, que no están en su mejor momento y las tensiones y silencios incómodos se apoderarán de su relación.

Mientras tanto, Mabel llegará a la conclusión de que no despierta simpatía en Claudia y empezará a replantearse cada gesto y cada palabra, convencida de que algo no encaja entre las dos. Por otro lado, Valentina y Andrés volverán la vista atrás y evocarán momentos del pasado que les removerán por dentro, uniéndolos de forma inesperada.

Digna no vivirá el mejor momento con Damián en &#39;Sueños de libertad&#39;
Digna no vivirá el mejor momento con Damián en 'Sueños de libertad'

Al mismo tiempo, Salva se verá en la necesidad de resarcir a Esteban por lo ocurrido en el bar y buscará la manera de compensarlo, aunque eso suponga un esfuerzo inesperado. Finalmente, Gabriel no evitará el enfrentamiento y terminará plantándole cara a Beatriz.

