La semana en 'Sueños de libertad' acababa con una faceta de Gabriel que no conocemos del todo: la de un Gabriel detallista que ha pensando en Begoña de una manera muy especial. Mientras tanto, Andrés y Valentina tuvieron que trabajar codo con codo, situación que les ha permitido conocerse un poco más.

A su vez, Don Agustín presionó a Digna para que se decida de una vez por todas y contraiga matrimonio con Damián, aunque este acaba de descubrir algo que le ha sorprendido del todo: la relación de Marta y Cloe. Miguel tomó la determinación de dejar su trabajo en el dispensario y, en paralelo, Begoña y Beatriz se han conocido por primera vez, aunque la primera todavía no conoce la identidad de la segunda.

Nieves y Pablo discuten en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del lunes 2 de marzo, la serie diaria de Antena 3 producida por Diagonal TV abordará la crisis de Damián y Digna, que no están en su mejor momento y las tensiones y silencios incómodos se apoderarán de su relación.

Digna no vivirá el mejor momento con Damián en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, Mabel llegará a la conclusión de que no despierta simpatía en Claudia y empezará a replantearse cada gesto y cada palabra, convencida de que algo no encaja entre las dos. Por otro lado,que les removerán por dentro, uniéndolos de forma inesperada.

Al mismo tiempo, Salva se verá en la necesidad de resarcir a Esteban por lo ocurrido en el bar y buscará la manera de compensarlo, aunque eso suponga un esfuerzo inesperado. Finalmente, Gabriel no evitará el enfrentamiento y terminará plantándole cara a Beatriz.