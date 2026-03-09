'Sueños de libertad' comunicará el diagnóstico de Manuel y sorprenderá con la boda de Damián y Digna

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha dado el pistoletazo de salida a otra semana de marzo con el episodio emitido este lunes 9. En esta entrega de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, Valentina se ha disculpado con Andrés por haber rechazado su regalo y, finalmente, ha aceptado el libro que le había conseguido pese a las reticencias iniciales por la diferencia jerárquica entre ambos.

Beatriz le ha enseñado a Álvaro que tiene a buen recaudo su certificado de matrimonio con Gabriel. De hecho, ha mostrado la localización de este documento clave: un sobre que se encuentra pegado tras el espejo de la habitación. Mientras tanto, Gabriel le ha entregado algo de dinero a Beatriz y ha intentado convencerla de que le conceda más tiempo para conseguir el montante restante.

Begoña en 'Sueños de libertad'

Tasio se ha disculpado con Paula y ha intentado normalizar su relación, mientras que ella le ha dicho a Eduardo que quiere dejar a su novio. Carmen ha descubierto la brecha salarial entre hombres y mujeres y se ha prometido hacer lo que haga falta para remediar esa desigualdad. Sin embargo, Tasio ha hecho oídos sordos al escucharla, por lo que ella se ha ido a recoger firmas. En último lugar, Damián ha querido adelantar la boda con Digna, pero ha recibido una negativa rotunda de parte de su futura esposa.

Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el siguiente capítulo de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en Atresplayer y se podrá ver en la sobremesa de Antena 3 el martes 10 de marzo,con respecto al tema de la equiparación salarial. En paralelo, Mabel ideará un plan para tratar de ayudar a Claudia en su situación con Salva.

Una persona inesperada saldrá victoriosa en el proceso de contratación para cubrir la vacante de transportista en la empresa. Tras darle vueltas, Valentina llamará a su madre, mientras que Luz le comunicará su diagnóstico a Miguel. Por último, Damián y Digna acabarán tomando una decisión de lo más inesperada con respecto a la boda.