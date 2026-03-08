'Sueños de libertad' animará a Valentina a disculparse con Andrés y enfrentará a Digna y Damián por la boda

Por Redacción |

El capítulo 513 de 'Sueños de libertad' cerró esta semana con los problemas de Digna y Damián para poner fecha a su boda debido a la ausencia de los hijos de ella. Tasio quiso disculparse con Paula por su último encuentro, momento en el que la mujer dejó clara su posición, al igual que su nulo deseo de estar en medio de su relación con Carmen. Por su parte, Andrés entabló cierta amistad con la nueva dependienta de la perfumería pero, al tener una detalle con ella, su reacción no fue precisamente la esperada.

Con respecto a Gabriel, optó por una nueva estrategia con su mujer y le ofreció ayuda económica. Por desgracia, el patriarca también tuvo que hacer frente al chantaje de su exmujer, Beatriz, dispuesta a sacarle todo el dinero posible gracias a un plan ideado junto a su novio. Mientras tanto, Mabel comenzó a adaptarse a su nueva vida en la colonia, momento en el que Claudia le confesó sus sentimientos por Salva, y mostró a su hermano Miguel sus sospechas sobre la actitud de su madre.

Beatriz y Álvaro en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Este lunes 9 de marzo, la serie producida por Diagonal TV afronta su episodio 514 la disculpa de Valentina con Andrés por haber rechazado su regalo y, de hecho, aceptará el libro que De la Reina había conseguido para ella. Damián intentará convencer a Digna para adelantar la boda, pero se topará con su rotunda negativa a causa de su deseo de reunir primero a todos sus hijos, lo que desatará una discusión en la pareja.

Digna en 'Sueños de libertad'

Beatriz, por su parte, demostrará a Álvaro que, concretamente, en un sobre pegado tras el espejo de la habitación. Asimismo, su marido le dará algo de dinero ypara conseguir todo lo que falta.

En cuanto a Tasio, le pedirá perdón a Paula e intentará normalizar algo más su relación, mientras que ella compartirá con Eduardo su deseo de dejar a su novio. Para rematar, Carmen descubrirá la diferencia salarial en la fábrica entre hombres y mujeres y hará todo lo posible por intentar igualarlo: la joven se lo contará a su marido, pero por desgracia Tasio echará balones fuera. A sus ojos, hay problemas más importantes, por lo que Carmen tomará la iniciativa y empezará a recoger firmas.