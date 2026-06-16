'Sueños de libertad': Damián toma una decisión que provoca un duro enfrentamiento con Tasio

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta un capítulo cargado de tensiones, decisiones empresariales y nuevas complicaciones para varios personajes. Mientras la investigación relacionada con Alberto (Alfonso Lara) entra en una fase decisiva, la lucha por el futuro de Perfumerías De la Reina provoca nuevos enfrentamientos dentro de la familia.

Uno de los grandes focos del episodio estará en Damián (Nancho Novo). Con la amenaza que supone la oferta de Floral y el incierto futuro de la empresa, el empresario toma una importante decisión para intentar proteger Perfumerías De la Reina. Sin embargo, la medida no es bien recibida por todos y provoca un fuerte desacuerdo con Tasio (José Milán), que no está dispuesto a aceptar los planes de su padre sin presentar batalla.

Mientras tanto, la tensión sigue creciendo alrededor del caso de la muerte de Alberto. Después de semanas de incertidumbre y acusaciones cruzadas, los resultados de la autopsia están cada vez más cerca, generando una enorme inquietud entre quienes podrían verse afectados por las conclusiones de la investigación.

Cloe y Valentina en una escena de 'Sueños de libertad'

Julia empieza a hacerse preguntas sobre Beatriz y Gabriel

Por otro lado, Julia protagoniza uno de los momentos más inesperados del capítulo cuando ve la fotografía de Gabriel, Beatriz y Juanito. El hallazgo lleva a la niña a formular preguntas incómodas sobre algunas de las personas más cercanas a ella, abriendo una situación que podría traer consecuencias inesperadas.

Además, Gabriel (Oriol Tarrasón) continúa tomando decisiones drásticas en el terreno profesional. Después de descubrir ciertos movimientos relacionados con la empresa, carga duramente contra Cloe (Antea Rodríguez), provocando una situación que podría cambiar el futuro de la joven.

En paralelo, Claudia (Isabel Moreno) sigue intentando comprender todo lo ocurrido alrededor de la muerte de Alberto. Sus dudas la llevan a mantener una importante conversación con Luz (Carolina Lapausa), en una trama que continúa teniendo importantes repercusiones para varios habitantes de la colonia.

Mientras tanto, Paula (Marina Orta) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tasio la encuentra en una situación preocupante y decide ayudarla, demostrando una vez más su preocupación por su ex-amante. El gesto podría abrir una nueva etapa para Paula después de las dificultades que ha atravesado durante las últimas semanas.