Los resultados de la autopsia de Alberto sacuden 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un capítulo marcado por importantes decisiones empresariales, tensiones familiares y uno de los momentos más esperados de las últimas semanas. Mientras el futuro de Perfumerías De la Reina sigue en juego, los resultados de la autopsia de Alberto (Alfonso Lara) salen finalmente a la luz, un acontecimiento que podría cambiar el rumbo de varias de las principales tramas de la ficción.

Uno de los focos principales del episodio estará precisamente en las consecuencias de la investigación sobre la muerte de Alberto. Después de días de incertidumbre y preocupación para quienes se han visto salpicados por el caso, se conocen los resultados de la autopsia, una noticia será decisiva para Luz (Carolina Lapausa) y sobre todo para Nieves (Itziar Atienza) que sigue en la cárcel tras la denuncia de Don Agustín (Daniel Albaladejo).

Mientras tanto, Damián (Nancho Novo) continúa intentando asegurar el futuro de la empresa. Tras los últimos desencuentros con Tasio (José Milán) y las negociaciones abiertas con Antoine Brossard (Gabriel Ignacio), el empresario comunica a su hijo una decisión definitiva sobre La Industrial, un movimiento que podría tener importantes consecuencias tanto para la familia como para el futuro de Perfumerías De la Reina.

Don Damián en una escena de 'Sueños de libertad'

La batalla por Perfumerías de La Reina entra en una fase decisiva

Además, Damián no se detiene ahí y vuelve a mover ficha en el terreno empresarial. Convencido de que todavía puede evitar el peor escenario para la compañía, presenta una nueva propuesta a Brossard, en una negociación que podría resultar clave para el futuro de cientos de trabajadores.

Por otro lado, Marta (Marta Belmonte) y Tasio vuelven a protagonizar un nuevo enfrentamiento. La contratación de Paula (Marina Orta) por parte del hijo de Damián no termina de convencer a Marta, que decide encararse con él para mostrarle su desacuerdo. La discusión evidencia una vez más las diferencias de criterio que existen entre ambos.

Mientras tanto, Beatriz (Xenia Tostado) vuelve a situarse en el centro de una situación comprometida. Un encuentro inesperado con una persona desconocida genera una confusión con Juanito que la niñera decide no corregir, generando una escena que podría tener consecuencias en el futuro.

Además, Cloe (Antea Rodríguez) recibe una nueva llamada de atención relacionada con su posición dentro de la empresa. Aunque ella sigue convencida de sus decisiones, las presiones sobre ella continúan aumentando en un momento especialmente delicado para la compañía.