Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus tramas más delicadas con un capítulo marcado por las confesiones, las tensiones familiares y nuevos intentos por influir en el futuro de Nieves (Itziar Atienza). Mientras la mujer sigue afrontando las consecuencias de su encarcelamiento, varios personajes se ven obligados a enfrentarse a verdades que llevaban demasiado tiempo ocultas.

Uno de los momentos más importantes del episodio volverá a girar en torno a Nieves. Después de días aislada de gran parte de su entorno, recibe una visita inesperada en prisión, un encuentro que promete estar cargado de emoción y que podría convertirse en uno de los momentos más destacados del capítulo.

Mientras tanto, Pablo (Fernando Andina) continúa buscando la manera de ayudar a la madre de sus hijos. Desesperado por la situación, intenta convencer a Don Agustín (Daniel Albaladejo) para que cambie de postura, aunque el sacerdote no parece dispuesto a dar su brazo a torcer.

Federico habla con Eduardo en 'Sueños de libertad'

Miguel se sincera con Claudia sobre la situación de su madre

Por otro lado, Federico (Jesús Cabrero) protagoniza una de las revelaciones más impactantes del episodio. Después de semanas evitando determinadas conversaciones con Eduardo, decide contarle toda la verdad sobre su hijo Roque, una confesión que promete sacudir profundamente al personaje y alterar la relación entre ambos.

Además, Miguel (Marco H. Medina) da un paso importante y se sincera con Claudia (Isabel Moreno) sobre la delicada situación de su madre, que ha sacudido recientemente a la colonia. La conversación permite a la joven conocer una realidad que hasta ahora permanecía oculta para ella y que podría cambiar su percepción sobre varias personas de su entorno.

Mientras tanto, Cloe (Antea Rodríguez) continúa implicándose en el futuro de la empresa y comparte con Damián una información relevante relacionada con los movimientos empresariales que afectan a Perfumerías De la Reina. La noticia podría tener consecuencias para las decisiones que se tomen en los próximos días.