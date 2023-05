Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes' concluyó el jueves 25 de mayo con la ausencia de Manuel Cortés Bollo en la palapa, puesto que el sevillano se vio obligado a abandonar la instalación después de que se anunciara la expulsión de Raquel Bollo, al no mejorar su estado de salud tras pasar varios días en observación. La situación no pareció mejorar en su efímero regreso, razón por la que 'Supervivientes: Conexión Honduras', el 28 de mayo, podría confirmar por fin cuál sería el destino del concursante.

Manuel Cortés es atendido por el equipo médico de 'Supervivientes'

"Noche crucial para Manuel Cortés en 'Supervivientes':en el concurso por sus problemas de salud", compartía la cuenta oficial de Mediaset. Un mensaje que estaba acompañado por un vídeo de apenas medio minuto, en el quedel reality.

???? ÚLTIMA HORA | Noche crucial para Manuel Cortés en S|V 2023: la organización tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en el concurso por sus problemas de salud pic.twitter.com/QrE67xdMAu — Mediaset España (@mediasetcom) May 28, 2023

El extracto formaría parte de los momentos que se vivieron en la gala del 25 de mayo, antes de que Cortés fuera evacuado por el equipo médico y dejara su nominación en manos de Jonan Wiergo. "Me encuentro muy mal", confesaba el sevillano ante su hermana, con un andar muy desganado. Al concursante se lo podía ver posteriormente con uno de los médicos, ante quien confesaba sentirse mareado e incluso que "me han estado dando arcadas". "Intentar hacer esfuerzos para no vomitar va a ser complicado. Te va a hacer más daño que bien", le recomendaba el profesional, en un vídeo que evidenciaba el malestar de Cortés, cuya participación en el reality se resolvería en la gala a cargo de Ion Aramendi.

No pinta bien

El hecho de que el programa anunciara por sorpresa el 25 de mayo una segunda oportunidad para que Raquel Arias pudiera volver a ser concursante tras su expulsión, ya despertó inquietud en muchos espectadores ante la posibilidad de que el concurso de Cortés llegara a su fin. Con este mensaje, parece más cercana la posibilidad de que el sevillano se vea finalmente obligado a poner rumbo a España. Asimismo, la cuenta oficial del formato confirmó también la celebración de la ceremonia de salvación en 'Conexión Honduras', al contrario de lo habitual, por lo que Bosco Blach, Artùr Dainese, Adara MolineroAdara Molinero o Asraf Beno descubrirán dos días antes de lo habitual cuál de ellos se libra primero de la expulsión.