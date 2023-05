Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2023' alcanzó su decimotercera cita semanal la noche del jueves 25 de mayo, en Telecinco, con Carlos Sobera al frente, a causa de la baja médica temporal de Jorge Javier Vázquez. Una gala en la que se resolvió el enfrentamiento entre los nominados Artùr Dainese, Raquel Arias y Manuel Cortés, en manos de los espectadores tras la salvación de Alma Bollo, con la expulsión definitiva de Arias.

Manuel, Raquel y Artùr antes de conocer la expulsión de la segunda de 'Supervivientes 2023'

, momento en el que Alma Bollo , hermana de Cortés, se derrumbó ante la posibilidad de que su hermano fuera el expulsado de la semana. No obstante, no tardaron en descubrir que. "Nos da mucha pena que seas eliminada, porque", dedicó Sobera, mientras la expulsada se despedía uno por uno de sus compañeros.

Arias se rompió al reunirse Laura Madrueño para repartir la ventaja o el lastre que podría tocar a uno de sus compañeros, como cada semana: "Se ha acabado un sueño, pero estoy muy orgullosa del concurso que he hecho". "Sé que es difícil. Hay gente aquí muy fuerte. Os deseo muchísima suerte a todos. Ha sido una experiencia increíble que no quería que se acabara, pero bueno, a veces hay que quedarse en el camino", declaró Arias, con voz ahogada.

"Me siento ganadora"

"Me siento ganadora, porque creo que he dado el cien por cien y me voy con lo que han dicho mis compañeros, que es que he sido una gran superviviente, lo que quería demostrar", concluyó la expulsada, cuya marcha emocionó especialmente a Bosco Blach, "mi compañero y mi todo desde el primer día que estoy aquí", a quien Arias entregó una ventaja antes de abandonar la palapa. De ese modo, el concursante recibió el privilegio de poder restar un punto en las nominaciones.