La segunda gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se celebró el martes 18 de marzo con el gancho de una votación exprés entre Anita Williams, José Carlos Montoya y Manuel González que dejaría a uno de ellos expulsado del reality. A lo largo de la gala, Carlos Sobera conectó con los tres habitantes de Playa Misterio, que primero abandonó Montoya y luego Anita, al ser los más votados por la audiencia. Esto ponía fin, supuestamente, a la experiencia de Manuel, a quien el presentador sorprendió en los últimos minutos de la cita al confirmarle que no estaba expulsado.

"Piensa ahora en Manuel, despídete de él, porque no lo vas a volver a ver en 'Supervivientes', dado que la aventura para el termina aquí", señaló Sobera a Anita, en medio de su euforia al verse confirmada como concursante oficial. La catalana, de hecho, animó a su compañero a disfrutar de toda la comida que pudiera, además de una buena ducha, para después desearle todo lo mejor antes de subirse a la barca y dejar al gaditano solo. "La verdad es que estoy triste, estoy embajonado perdido. Yo venía aquí con mucha ilusión, para mí era un sueño", declaró el gaditano.

Manuel, emocionado al saber que continúa en 'Supervivientes 2025' tras su falsa expulsión

Asimismo, Manuel se quejó del hecho de que "no me ha dado tiempo de nada, yo quería ponerme a prueba al máximo, quería hacer de todo. Pero bueno, la gente no lo ha querido así y así será" y bromeó con que quizás la audiencia hubiera preferido verlo pescar en su tierra. Dicha sensación la compartía su novia Gabriella, en plató: "Me parece súper injusto que hayan llevado a Manuel a 'Supervivientes' a estar en medio de una pareja que lo ha arreglado y ahora, a la calle". "No estoy contenta porque ha ido con toda su ilusión, a demostrar que es una persona maravillosa, que tiene un montón de valores", protestó la extentadora de 'La isla de las tentaciones'.

Una última oportunidad

La amargura de Manuel al verse expulsado fue aún más evidente cuando Sobera conectó con el gaditano en los últimos minutos de la gala, dado que no quiso mostrar su cara a cámara al haber estado llorando. "Estás triste, pero quiero que me escuches ahora, por favor, porque tengo algo importante que contarte", trasladó el presentador. Fue entonces cuando el presentador destapó al gaditano "un giro nuevo que no te esperas" que habían tenido preparado "desde el principio" para el menos votado.

"¡No estás expulsado, Manuel! Así lo ha querido planificar Poseidón para que todos los demás crean que estás expulsado", proclamó Sobera, desatando el llanto del aludido. El presentador advirtió al gaditano que "no va a ser fácil", dado que "te vas a enfrentar a muy duros contrincantes". "Has perdido una oportunidad, pero van a nacer otras para ti. Mucha suerte", deseó el vasco, quien procedió a explicar a la audiencia, que Manuel "vivirá solo en Playa Misterio hasta el jueves, cuando se unirá a él el primer expulsado de la edición". "Poseidón le dará ahí la oportunidad de incorporarse a la aventura con el resto de supervivientes, pero esta vez, será la última", avanzó Sobera, sin dar más detalles.