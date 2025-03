Montoya y Anita se unen al resto de concursantes de 'Supervivientes 2025' con el apoyo de la votación exprés

Por Beatriz Prieto | |

La segunda gala semanal de 'Supervivientes: Tierra de nadie', celebrada el martes 18 de marzo, vivió la primera expulsión de la edición después de que la anterior fuera cancelada tras la marcha de Beatriz Rico. No obstante, lejos de ser entre los nominados, fueron los habitantes de Playa Misterio, Anita Williams, José Carlos Montoya y Manuel González, los protagonistas, a través de una votación exprés que dejó fuera de juego a Manuel, al ser el menos votado.

"Esta noche, uno de vosotros va a ser expulsado por la audiencia", anunció Carlos Sobera a los tres afectados, a quienes aclaró que "los otros dos, vais a pasar a vivir con el resto en Playa Calma y en Playa Furia". "Yo echo mucho de menos a mi hijo y a mi familia, pero no me quiero ir", confesó entonces Anita, para después añadir que "creo que todavía falta mucho por dar y demostrar, tanto a la gente como a mí misma, y me encantaría quedarme". "Ahora mismo me acabo de quedar sin palabras. Si uno se tiene que ir... pero se coge cariño al lugar y se echan de menos las cosas", opinó Montoya.

Carlos Sobera informa a Manuel, Anita y Montoya de la expulsión inminente de 'Supervivientes 2025'

"Es una sorpresa que nos ha impactado. Vengo con muchas ganas de entregarme al máximo, esto acaba de empezar, quiero que la gente me conozca y para mí sería una pena muy grande irme", declaró Manuel. Tiempo después, los tres afectados pudieron lanzar sus alegatos a la audiencia, empezando con Anita, quien compartió su deseo de "dar todo al máximo, me quiero dejar lo que haga falta, así que por favor votadme porque no me quiero ir hasta dentro de mucho tiempo". "Solo pido a todo el mundo que me dé la oportunidad de conocerme, quiero echar un pulso a mi persona, ser superviviente y vivirlo todo hasta el final", declaró Manuel.

"Las diferencias se pueden sanar"

Por su parte, Montoya se dirigió a sus seguidores: "No queremos irnos de esta experiencia, queremos seguir disfrutando, poniéndonos al límite y superándonos un día más". Finalmente, Sobera anunció que el sevillano era quien había acumulado más apoyo, algo que el afortunado agradeció con mucha emoción. "Estoy muy feliz. Ahora mismo estaba con sentimientos encontrados porque no ha sido fácil, ellos lo saben, ha sido igual para ellos porque ha sido todo muy reciente y quiero centrarme ya en el concurso y cambiar el mood", declaró Montoya, quien estaba "emocionalmente muy bajo y físicamente me encuentro fuerte, con ganas, soy una persona competitiva conmigo mismo, pero me estaba superando".

"No quisiera que se fuera ninguno, porque al final todas las diferencias que se pudieran tener se pueden sanar con el tiempo", añadió el superviviente. Tras despedirse de sus compañeros, Montoya abandonó Playa Misterio rumbo a la palapa, donde se descubrió ante el resto de concursantes. Mientras, Anita y Manuel tuvieron que esperar a la recta final de la gala para conocer su destino en el reality: la catalana consiguió la segunda plaza, lo que dejó al gaditano supuestamente expulsado, algo que el programa le desmintió para cerrar la gala. "No me lo creo, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha votado. Vine aquí a dar el cien por cien y no me voy a ir hasta darlo todo", declaró Anita, antes de poner rumbo a la palapa donde, junto a Montoya, desvelaron dónde habían estado al resto de concursantes.