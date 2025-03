'Supervivientes 2025' presenta su edición con pruebas más potentes, dos helicópteros y el misterio de Terelu

Por Sergio Navarro / Fernando S. Palenzuela | |

La edición de 'Supervivientes 2025' está a punto de arrancar, los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras y los presentadores (desde España) ya lo tienen todo prácticamente listo. Por ello, se han reunido con parte de los directivos en Mediaset para presentar lo que está por llegar y despejar algunas de las incógnitas de las que más se están hablando.

Sorpresas en el estreno: "Hay gente que no esperáis"

Junto al trío de presentadores formado por Jorge Javier Vázquez Carlos Sobera también han estado en la rueda de prensa Meritxell Estruch, productora ejecutiva de 'Supervivientes' en Madrid por parte de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y Jaime Guerra, director de Produccioón de Contenidos de Mediaset Espanña. Este último ha sido quien ha empezado asegurando estar "encantados de comenzar una nueva etapa del reality más duro y de mejor audiencia". Además, ha hecho una promesa: "

Por su parte, Estruch cuenta que tienen "un equipo de más de 200 personas en Honduras. Hay que darle importancia a lo que está allí. Vamos a darle mucha importancia a la realización, que es el sello de Cuarzo". Además, comenta que están "muy contentos con el casting que tenemos, pero lo conoceréis el jueves al completo", ya que no está todo desvelado y "hay gente que no esperáis".

Sobre los concursantes, revela que "van a vivir en primera persona esa lucha de lo humano con lo divino, vamos a tener el juego más épico al principio y se desvelará un misterio que dejará a los concursantes confusos". "Vamos a dejar de lado la Medusa, vamos a jugar los domingos a la liga de los dioses, que son tres juegos encadenados con una recompensa para el ganador, tenemos el puente de las mentiras, que cuando lo cruce un concursante va a poder saber qué dicen de él por lo que tenemos el reality asegurado...", va enumerando para adelantar todo lo que está por llegar.

Sandra Barneda sigue en su productora fetiche

A continuación, Sandra Barneda ha tomado la palabra para dejar claro que "es el reality más espectacular que podemos ver en televisión por las razones que han dicho. Es un placer que nuevamente Mediaset me dé esta oportunidad y repetir con Cuarzo, que ya es mi productora fetiche por el éxito que hemos tenido este año con 'La isla de las tentaciones'".

"Siempre lo encaro a que los domingos hay que dar ánimos muchas veces porque ellos, cuando escuchan nuestra voz, somos la referencia del exterior", expone la presentadora, pues tiene claro que "van a vivir momentos de absoluta flaqueza y debilidad y me gusta darles el valor el domingo con ese Poseidón; me gusta mucho esa sección, para tratar de ponerles en valor aunque estén jodidos".

Sobera: "Me pone que los concursantes se salten las normas"

Carlos Sobera tampoco duda al afirmar que este "es el mejor reality del mundo porque tiene todos los componentes de los realities pero con el añadido de la naturaleza". Con todo ello, se muestra "feliz con este martes porque la conexión va a permanecer hasta el último segundo, no como antes que acababa sobre las 12 y pico. Me pone que los concursantes vayan en contra de las normas, necesito un Ángel Cristo", comenta recordando la trama de la edición anterior, a lo que Jorge Javier señala: "Todavía hay lugar para Ana Herminia". Y siguiendo con lo suyo, Sobera apunta que "si no hay conflicto se pierde interés, espero que haya conflicto bueno".

Jorge Javier, sobre Makoke y Terelu

"Makoke no se puede quejar en un mes con el por saco que ha dado para ir", comenta Vázquez haciendo alusión a todos los comentarios de la colaboradora. "Sabemos quién va a ganar la edición, que es Terelu, ahora solo nos queda saber quién es el segundo", añade el presentador, poniendo como comparación que "es como los JJOO cuando ya sabes quién va a ganar cada prueba. Sería bonito 35 años de Mediaset y Terelu la ganadora". Además, tras las noticias echando cuentas de cuándo empieza la gira teatral de Terelu en abril, Jaime Guerra matiza que "nunca se pacta una fecha de salida de los concursantes".

"Cuanto peor para ellos, mejor para nosotros", asegura Jorge Javier, añadiendo también al público y es que esa "es la épica del concurso" como señala Guerra. Sobre pasarlo mal, Barneda dice en cuál de los formatos que presenta participaría: "Yo prefiero 'Supervivientes', yo no pongo en riesgo mi pareja, me pongo en riesgo a mí".

Jorge Javier está contento con lo "bueno es el casting porque no hay una persona que aparentemente ante un problema pueda ayudar a la otra", y desde la productora prometen que el jueves "conoceremos los detalles del concurso de Terelu". "igual ve peligrar su puesto Laura Madrueño", dice Vázquez con su sentido del humor.

¿Quién podría activar el protocolo de abandono?

"Laura Cuevas podría activar el protocolo de abandono", comenta Jorge Javier Vázquez, aunque sus otros dos compañeros tienen apuestas distintas. Sandra Barneda "te diría quePelayo Díaz, que viene con fuerza, pero a ver cómo se adapta", mientras que Carlos Sobera opta por Beatriz Rico. Jorge discrepa, pues la ve "fuerte, que es actriz y ha hecho giras de teatro. Creo que juega a su favor la edad porque tiene mucho control mental". Por su parte, Sandra cree que "Makoke va a aguantar y Álvaro Escassi tiene un hándicap porque se lesionó y estaba ya a las puertas de la final".

Jorge no irá a Honduras

Un tema recurrente en cada edición es si el presentador volaría a Honduras para presentar parte de la edición desde allí. "No voy a ir a 'Supervivientes' porque como parece que no cancelan 'El diario'...", dice Jorge Javier ironizando sobre los constantes rumores. Fuera de bromas, comenta el motivo par finalizar este encuentro con la prensa: "No quiero ir porque no quiero ver cómo se hace, quiero tener los ojos de espectador, no quiero romper la magia. Y me da miedo volar en helicóptero"