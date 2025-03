Por Beatriz Prieto | |

La tercera gala de 'Supervivientes 2025' afrontó su primera expulsión después de que la anterior fuera cancelada tras el abandono de Beatriz Rico, con Damián Quintero, Laura Cuevas y Samya Aghbalou en peligro, dos días después de que Almácor fuera el primer salvado de la semana en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Un enfrentamiento a través de la votación de la audiencia, que se resolvió con la marcha de Samya a Playa Misterio, al contar con el menor apoyo.

"Espero que me salven, porque he hecho muy bien el programa, tengo ganas de quedarme y vivir esta aventura intensa", manifestó Damián quien, por suerte, fue el primer salvado de la noche en la ceremonia de salvación, lo que dejó a sus dos compañeras en peligro de ser la primera expulsada. Ya en palapa, tanto Samya y Laura pudieron lanzar sus alegatos para defender su permanencia en el concurso.

Laura, Damián y Samya en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2025'

"Me quiero quedar para seguir viviendo la experiencia con la misma pasión con la que la estoy viviendo, lo bueno, lo malo, lo regular, enterarme de todo lo que pasa, lo que no pasa. Tengo muchas ganas de seguir disfrutando de esta experiencia única e inolvidable. Que sea lo que dios quiera", manifestó Laura. Por su parte, Samya dejó claro que "he venido a quitarme los límites y los miedos. Siento que me estoy adaptando y queda mucha Samya por dar, así que lo dejo en vuestras manos". Finalmente, Jorge Javier Vázquez proclamó la salvación de la gaditana, lo que implicaba la marcha de su compañera.

"Me habría gustado dar más de mí"

"No me lo esperaba. Muchas gracias, de verdad. No me voy a quejar tanto ya, a partir de ahora", manifestó Laura, mientras que Samya confesó que "me habría gustado quedarme para dar más de mí, pero no pasa nada". "A nosotros nos ha encantado conocerte y ver cómo has empezado esta aventura, así que te deseo lo mejor", le dedicó Laura Madrueño, tras lo cual la eliminada procedió a despedirse de sus compañeros antes de abandonar la palapa y, sin saberlo, poner rumbo a Playa Misterio, donde se encontró con Manuel.