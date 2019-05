'Supervivientes 2019': La organización desmiente a Isabel Pantoja, que podría haber robado una lata de comida

Lo que empezó como un posible idilio en 'Supervivientes 2019' ha terminado como el rosario de la aurora. Colate e Isabel Pantoja se han jurado la guerra y su enemistad no hace más que crecer. Su último desencuentro por la comida ha desembocado en una grave acusación por la que la organización ha tenido que intervenir. Según Colate, Isabel Pantoja podría haber robado una lata de comida.

La Pantoja, en entredicho

El concursante afirma que encontró en la bolsa de la tonadillera una lata cuya procedencia, según la cantante, era del propio médico del programa: "Yo necesitaba proteínas y me la mandó el doctor". Sin embargo, Colate aseguraba no creerse la versión de su compañera y la acusaba directamente de un robo.

La versión de Pantoja fue más tarde desmentida por la propia organización del programa de la mano de Jorge Javier Vázquez: "La organización nunca le ha dado una lata de comida a Isabel Pantoja. Ni siquiera el médico, que lo está confirmando en estos momentos". La tonadillera continuó defendiendo su versión a pesar de la negativa del programa y más tarde Jorge intentó aclarar lo sucedido.

El presentador animó a Isabel Pantoja a explicar cómo había conseguido dicha lata: "¿Puede ser que te la diera un pirata olvidado?", preguntó. "Sí, pero no puedo decir ni quién, ni cómo ni cuándo. Yo me la encontré. Lo que pasa es que nadie puede venir a darte nada, te lo puedes encontrar". La cantante insinuaba, así, que el programa le facilitó la lata aunque no directamente. Sin embargo, Jorge volvió a negar que fuera una "prescripción médica" y el asunto quedó un tanto en el aire.

Acusada también de chantajear a Colate

Minutos antes de la salvación de Chelo, Pantoja fue preguntada por cómo repercutiría en ella la expulsión de su compañera, a la que se encuentra muy unida en la actualidad: "Si se fuera Chelo, yo me iría. No podría vivir en este grupo. A mí este señor (Colate) me ha gritado como nadie me ha gritado en la cara". El concursante, por su parte, tenía guardada una revelación que ha generado todo un terremoto en los Cayos Cochinos.

Colate aseguró que Pantoja le "ordenó" que nominara a Mónica Hoyos "y que si no lo hacía, nos iba a eliminar uno a uno". La tonadillera no pudo disimular su sorpresa ante la acusación: "¡Eso lo vas a tener que jurar por quien lo tienes que jurar! ¡Júralo por tu hijo! ¡Mira cómo no jura! Yo sí te juro por mis hijos que es mentira". La cantante mantuvo su versión ante la sorpresa de Hoyos, que no se pronunció.