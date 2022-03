El surrealista encuentro de Tamara Falcó con el Papa: "Se enfadó conmigo"

'El hormiguero' acogió en la noche del 24 de marzo a dos invitados internacionales, Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II. Durante la emisión del programa, y como de costumbre, Pablo Motos despidió a los invitados y dio paso a la mesa de la tertulia con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Tamara Falcó en 'El hormiguero'

El presentador del programa de 7 y acción no pudo evitar preguntarle a Falcó acerca de su experiencia con su visita al Papa Francisco. "Le llevé un regalo y era la Virgen de la Alegría. Yo iba muy ilusionada con mi Virgen y cuando me tocó saludarle me arrodillé, entonces él vio a la virgen arrodillarse", explicaba la marquesa aludiendo a que el gesto de la virgen arrodillada no le sentó muy bien al pontífice.

Falcó entendió que era un gesto poco acertado y rectificó inmediatamente. "De repente veo al Papa enfadado, entonces me levanto y le dije que era para él y ya se quedó muy contento. Me dio las gracias", comentaba la colaboradora visiblemente preocupada por la situación tan embarazosa que había tenido que pasar.

Estaba en shock

"¡Estas cosas solo me pasan a mí!", exclamaba Falcó, pero los colaboradores de la mesa querían saber más acerca del acontecimiento: "¿Os dio tiempo a hablar de algo?", preguntaba Pardo. Falcó terminó su intervención asegurando que estaba paralizada: "No, porque además me quedé un poco en shock ya que no me lo imaginaba enfadado", sentenció.