La noche del 11 de marzo comenzó la segunda temporada de 'El desafío' en Antena 3 y Tamara Falcó anunció que no podría continuar en él. La marquesa, como miembro del jurado de la anterior edición del programa producido por 7 y Acción, hizo su última aparición en la primera gala para despedirse de sus compañeros y los concursantes. Falcó anunciaba su salida inminente del programa por no poder compatibilizarlo con sus estudios de cocina.

Tamara Falcó en 'El desafío 2'

"Os quiero pedir perdón a todos, porque es verdad que había dicho que sí a este segundo desafío. Estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado. No soy capaz de compaginarlo todo, así que sintiéndolo muchísimo esta temporada no voy a poder estar", explicaba emocionada la diseñadora.

Sus compañeros quisieron despedirse de ella, agradeciéndole su presencia en el programa. "Si Tamara se va de este concurso, a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas, Tamara", comentaba Santiago Segura, fundiéndose en un abrazo con la colaboradora. Por su parte, Juan del Val demostraba el cariño que le tiene a la influencer: "Tú sabes que compartimos muchas horas juntos, te tengo muchísimo aprecio, te voy a echar mucho de menos. El programa te va a echar mucho de menos".

Nueva incorporación

Con la salida de Tamara Falcó por la puerta grande de 'El desafío', entra una nueva cara conocida como miembro del jurado. Pilar Rubio será el fichaje que formará parte del comité de decisión junto a Santiago Segura y Juan del Val. "He llorado mucho porque he empatizado mucho con ellos", explicaba la madrileña en la rueda de prensa de presentación del programa. Rubio sabe perfectamente a lo que se someten los concursantes, ya que ella también realizaba retos en 'El hormiguero'.