Tamara Gorro paraliza su trabajo en redes sociales por problemas de salud mental

Tamara Gorro no pasa por su mejor momento personal, tal y como ella misma confesó. La influencer ha confirmado que tiene un problema de salud mental que lleva arrastrando durante mucho tiempo. La tarde del 30 de noviembre, 'Sálvame' abordaba temas relacionados con el trabajo y la presión social que reciben las influencers, lo que llevó a Gorro a llamar al programa para explicar su actual situación.

Tamara Gorro, en 'Sálvame Fashion Week'

Durante unos minutos, Carlota Corredera mantuvo una conversación con ella, quien aclaró que su decisión de apartarse de las redes no fue por dichos motivos: "Mi caso, personalmente, no es que yo me haya ido o tuve que dejar las redes por ningún acoso o por presión, en mi caso particular no es así, yo me tuve que retirar por preinscripción médica", señaló. Además, la mujer de Ezequiel Garay explicó que estaba recibiendo ayuda y tratándose: "Yo reconocí públicamente que tenía un problema de salud mental, estoy en tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico", señaló.

La presentadora del programa de Mediaset agradeció las palabras de la excolaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Me parece muy valiente, estamos en un momento en el que hay que dar pasos adelante con el tema de la salud mental, que hay que decirlo, que no pasa nada". También, señaló la importancia de hablar abiertamente de dichos problemas y darle normalidad: "Sabes que hay mucha estigmatización, gente que le da vergüenza reconocerlo, creo que tienes 2 millones de seguidores en Instagram, creo que es muy importante que lances este mensaje, también te sigue mucha gente joven", sentenció. Por último, lanzó un mensaje de apoyo y le deseó una pronta recuperación.

El sueldo de las influencers

El espacio producido por La Fábrica de la Tele trató las elevadas cifras que ganaban las influencers por publicación. La creación del contenido digital reporta grandes beneficios económicos, en donde Laura Escanes, María Pombo, Anabel Pantoja y Dulceida son algunos de los rostros más populares de Instagram. Esta última podría embolsarse hasta 150.000 euros al mes por 15 publicaciones, debido al alto coste de sus colaboraciones. Aun así, el agitado ritmo de trabajo y las presiones sociales le habrían pasado factura a alguna de ellas, como Dulceida y Laura Escanes, quienes han decidido tomarse un tiempo y desconectar.