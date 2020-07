Taylor Schilling ('Orange Is the New Black') sale del armario y confirma su relación con una artista visual

Junio es el mes del Orgullo LGTBI+ y la reivindicación de la diversidad y la libertad para ser y amar, que, además, se extiende a los primeros días de julio. En los últimos días ha habido ejemplos de personalidades conocidas que han confirmado pertenecer al colectivo, siendo la más llamativa la de Pablo Alborán. Pero Taylor Schilling también se ha unido, dando un paso adelante y mostrando a su pareja.

Taylor Schilling

La actriz de 'Orange Is the New Black' ha confirmado su relación sentimental con Emily Ritz, una artista visual, a través de su cuenta de Instagram. La intérprete compartía una imagen de Ritz en la que se ve cómo ambas están abrazadas en un paraje lleno de niebla. Junto a la imagen, aparece el texto "No podría estar más orgullosa de estar a tu lado. ¡Feliz Orgullo!", acompañado de varios corazones.

Taylor Schilling nunca ha sido muy explícita en cuanto a su vida privada. Aunque en el pasado se la relacionó con la música y actriz Carrie Brownstein, la intérprete no quiso hacer declaraciones, asegurando que en el pasado había tenido relaciones maravillosas: "He tenido mucho amor y no tengo ningún reparo sobre de dónde viene", recogía Evening Standard.

Fernando Dente presenta a su novio

Fernando Dente junto a Nicolás Di Pace

Otra de las celebridades que han presentado a su pareja en los últimos días ha sido Fernando Dente, ganador de 'High School Musical: La selección' y protagonista de 'High School Musical: El desafío', primera producción original de Disney Channel en Argentina. El porteño compartió una imagen frente al espejo con Nicolás Di Pace, siendo la primera vez que mostraba a una pareja. "Estoy feliz y enamorado y quería compartirlo porque es algo lindo", explicaba a Gente.