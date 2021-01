Telecinco confía a Barneda la gala y el debate semanal de 'La isla de las tentaciones 3'

'La isla de las tentaciones 3' llega pisando fuerte con su nueva tanda de programas. Mediaset ha decidido poner toda la carne en el asador con una de las "ediciones más intensas", formada por un casting plagado de perfiles que no dejarán indiferente a nadie. El grupo ha decidido mantener la esencia del programa y lo hemos podido comprobar en una promo con sexo, lloros y abandonos.

Hugo y Lara, pareja de 'La isla de las tentaciones 3'

Cinco parejas con distintas licencias, pero consolidadas se vuelven a decidir a poner a prueba su amor desde Villa Playa y Villa Montaña en esta nueva edición, que se estrena el jueves 21 de enero con grandes novedades respecto a las anteriores. "Esta es la edición más emocional de todas. Lo bueno que tiene el formato es que demuestra que tiene algo que la vida real no nos permite", confirma Sandra Barneda.

A parte de la gran revolución que supone la luz de la tentación, "esta edición supera la segunda, de hecho, a los 2 días no nos acordábamos de su casting. Estábamos enganchados", comenta la presentadora ante estos nuevos programas. Con un casting diferente y totalmente renovado, se vivirán hogueras como nunca antes se ha visto anteriormente y, es que, las parejas ya pidieron hablar con Sandra antes de iniciar la convivencia: "Oye, ten claro, Sandra, que nosotros queremos de verdad a nuestras parejas, me dijeron".

Una gala y un debate a la semana

Otra de las principales novedades es que Barneda será la maestra de ceremonias de la gala semanal, que se emitirá los jueves a las 22:00h, y 'El debate de las tentaciones' que tendrá hueco en las noches de los lunes a partir de las 23:00h. En esta edición, Telecinco ha decidido no doblar la emisión de 'La isla de las tentaciones', pero las imágenes inéditas de los debates jugarán un papel muy importante para que el espectador pueda seguir la trama completa y no perderse nada: "Me apetece mucho hacer los debates porque se introduce algo nuevo: será como una gala más. No podrás seguir lo que pasa en la isla si no ves los debates", comunica Barneda.

Con respecto a esta estrategia, Villanueva a argumentado: "Al tratarse de dos noches, creemos que este es un programa que necesita que el presentador no solo sea eso, sino que lo viva con toda intensidad. Esa es la razón por la que contamos también con Sandra en los debates". Por tanto, Carlos Sobera queda apartado del formato en esta tercera edición que se comenzó a grabar a penas dos semanas después de la segunda.